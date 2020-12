A la Une . Pierrot Dupuy - Je vous souhaite que 2021 soit... la moins mauvaise possible

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 12:08

Il est de tradition, un 31 décembre, de présenter ses voeux pour la nouvelle année qui s'annonce.



Je ne dérogerai pas à la règle, même si je suis conscient que 2021 risque fort d'être aussi mauvaise que 2020.



Faisons un flash back il y a 12 mois, jour pour jour.



Quand nous nous souhaitions, le 31 décembre dernier, une bonne année 2020, comment pouvions-nous imaginer ce qui nous attendait?



Comment imaginer que ce qui apparaissait en mars qu'une banale grippe qui venait d'apparaitre en Chine allait faire des millions de morts ? Allait mettre l'économie mondiale à terre ? Allait mettre au chômage des dizaines de millions de travailleurs ? Allait clouer au sol tous les avions ? Allait révolutionner les relations sociales entre individus? Allait nous obliger à rester confinés chez nous pendant des semaines ?



En ce soir de réveillon, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021. Malheureusement, si on est lucide, on sait très bien qu'il n'en sera rien. L'épidémie continuera et les spécialistes n'entrevoient une amélioration de la situation, si tout va bien, qu'à compter de l'été métropolitain, c'est à dire vers juillet. Et cela à condition que les Français se fassent vacciner massivement ce qui, il faut bien le reconnaitre, est loin d'être garanti.



On comprend difficilement le retard que prend le gouvernement à lancer une campagne de vaccination massive, comme c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, ce à quoi il faut rajouter le nombre croissant d'anti-vaccins en France, ou simplement de sceptiques qui disent préférer attendre un peu pour voir comment ça se passe chez ceux qui le feront.



Une position difficile à comprendre quand on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont déjà fait vacciner aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, et un peu partout dans le monde, sans aucun problème majeur signalé. Pour ma part, je me ferai vacciner dès que je le pourrai.



Les mêmes spécialistes nous annoncent par ailleurs une probable troisième vague de l'épidémie pour début janvier, avec un fort risque de reconfinement à la clé. Autant dire que ce n'est pas demain que nous pourrons reprendre une vie "normale".



On nous annonce même une vague de fermetures d'entreprises au début de l'année, avec comme corollaire son cortège de chômeurs supplémentaires. Au mieux nous dit-on, il faudra plusieurs années avant que l'économie mondiale ne retrouve son rythme d'avant l'épidémie... Il est donc à craindre que le nombre de chômeurs mettra aussi longtemps à revenir aux niveaux antérieurs.



Quoi vous souhaiter dans ces conditions ? Je me contenterai de voeux minimalistes : Que 2021 soit la moins mauvaise possible pour vous et vos proches.



Et surtout, faites attention si vous prenez la route ce soir. Il serait dommage de débuter l'année par un drame suite à un accident de la route en rentrant d'un réveillon...



