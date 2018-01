(Pierrot Dupuy) Je soutiens l'action des transporteurs qui bloquent la SRPP

En général, je suis contre les blocages. Que ce soit de routes ou de la SRPP.



Mais pour une fois, j'applaudis des deux mains et j'encourage fortement les transporteurs qui bloquent les dépôts de la SRPP au Port à poursuivre leur combat jusqu'au bout.



Si la route du Littoral n'était pas coupée, je serais bien venu les encourager sur place.



Car, pour une fois, ceux qui ont mis leurs camions en travers de l'entrée des dépôts pétroliers ne se battent pas pour des intérêts corporatistes, comme la baisse du gasoil pour les seuls transporteurs.



Ceux qui sont mobilisés depuis ce matin se battent pour tous les Réunionnais, pour contraindre la société Rubis, qui a racheté la SRPP, à ouvrir ses cuves à la CCIRP, une coopérative qui a obtenu les droits pour importer de l'essence à la Réunion pour bien moins cher que ce que proposent actuellement les pétroliers.



Ces transporteurs se battent pour nous. A nous donc de les soutenir.



A nous de nous mobiliser à leurs côtés pour obtenir un juste prix de l'essence à la Réunion.



La société Rubis a le monopole à la Réunion de l'importation du carburant et elle use de ce pouvoir, avec parfois la complicité active ou passive de la Préfecture, pour se goinfrer sur le dos des Réunionnais en imposant des prix de carburant très cher et en faisant tout pour contrecarrer l'arriver d'un concurrent à la Réunion.



2017 a été marqué par une baisse des prix des billets d'avion. Faisons en sorte que 2018 voie une diminution significative du prix de l'essence...