A la Une . Pierrot Dupuy : "Je propose une interview à Mathieu Hoarau"

Mathieu Hoarau a cru bon d'envoyer à la presse un droit de réponse intitulé "Mon père c'est mon père, moi c'est moi, halte à la diffamation". Nous l'avons publié alors que rien ne nous y obligeait, dans la mesure où il reprend un certain nombre d'informations dont nous avons déjà apporté la preuve qu'il s'agissait de contre-vérités.

Mais je vais y apporter quelques réponses. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 17:46

"Il est calomnieux et diffamatoire de me tenir moi Mathieu Hoarau, sur la place publique, responsable de faits concernant des membres de ma famille", nous déclare-t-il outré dans ce qui apparait comme son argument principal en réponse à nos articles.



Cela amène quelques réponses de notre part.



Tout d'abord, si vraiment ce que nous avons rapporté, preuves à l'appui je le rappelle, est vraiment diffamatoire, qu'est-ce qu'il attend pour porter plainte ? Je l'encourage vivement à le faire. Je me ferai un plaisir de venir au tribunal avec mes preuves sous le bras, plus tous les autres éléments que j'ai en ma possession.



Mais surtout, j'ai une proposition à faire à Mathieu Hoarau. Plutôt que de répondre par voie de communiqué sans qu'on puisse lui poser de questions ou lui apporter la contradiction, ou plutôt que d'aller sur le plateau d'Antenne Réunion répondre aux questions d'un journaliste qui ne connait qu'à moitié le dossier, je lui propose une interview sur Zinfos d'une demi-heure (pas 5 min comme sur Antenne...), pendant laquelle il pourra répondre à toutes mes questions. Et donner tous ses arguments.



Par exemple, il pourra nous confirmer si oui ou non il a bien habité cette maison sans permis. Si tel était le cas, il ne pourrait plus nous dire que ça ne concerne que son père et pas lui.



Par exemple, il pourra nous expliquer pourquoi la procureure de la République a demandé la démolition de l'ensemble des bâtiments, y compris la maison principale, si comme il l'a dit à la télévision, il ne s'agissait que d'un recours contre "un mur de soutènement".



Par exemple, il pourrait nous dire si oui ou non, contrairement à ce qu'il a affirmé sur le plateau d'Antenne Réunion, il a bel et bien eu des soucis avec le nouveau permis de la maison à Bois de Nèfles où il habite actuellement.



Par exemple, il pourra nous expliquer pourquoi une association de lutte contre les violences faites aux femmes a placardé ces dernières heures des affichettes dénonçant ce genre de violences sur ses affiches électorales officielles, et uniquement sur les siennes. Nul doute qu'il a là aussi une bonne explication.



Alors Mathieu Hoarau, chiche ? Vous avez mon numéro de téléphone. Au pire, envoyez moi un mail à pierrot.dupuy@gmail.com. Si ça ne peut pas être mis en place avant le premier tour, on pourra toujours organiser ça la semaine prochaine, si deuxième tour il y a.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur