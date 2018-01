A la Une ... Pierrot Dupuy : "Je ne suis pas là pour me faire des amis" ! L'impertinent directeur de publication de Zinfos974 reprend du service à la radio dès ce lundi de rentrée... Au programme, chaque matin à 6h57, un édito de 90 secondes... Âmes sensibles s'abstenir !

L'oeil bleu malicieux, Pierrot Dupuy prévient :""Je ne suis pas là pour me faire des amis" définit bien ce rendez-vous. C'est l'un de mes traits de caractère, ça plait ou pas, mais je dis ce que je pense. C'est très exactement ce que l'on m'a demandé de faire sur RTL. Je suis là pour provoquer le débat et même un petit peu provoquer. Je ne suis pas là pour convaincre, je veux amener les gens à réfléchir et à se dire que le sujet évoqué n'est pas aussi simple qu'il en a l'air"...



Depuis bientôt 10 ans Pierrot Dupuy s'est lancé dans l'aventure, à l'époque totalement folle, du site interactif totalement gratuit. Personne n'aurait misé sur l'insolente réussite du site au piment, qui aujourd'hui compte plus d'une dizaine de journalistes, et affiche plus de 7 millions de pages vues par mois. Fort de cette réussite, c'est depuis quelques semaines la web TV que Zinfos diffuse en live sur Facebook, des JT deux fois par jour pour l'instant.



Ce retour à la radio n'est pas étonnant cependant, une façon de revenir vers ses premières amours. Pour mémoire en 1981, Pierrot Dupuy créait RFM, une radio qui dont il parle toujours avec passion : "A l'époque RFM cartonnait, cette station talonnait même Freedom lorsque je l'ai revendue".

Retrouver RTL est donc tout naturel pour lui : "La radio est l'une de mes passions, c'est un peu comme le net. Ce que j'aime dans mon métier c'est de pouvoir faire partager le plus vite possible mes impressions. Avec les lecteurs de Zinfos c'est pareil, c'est un contact direct que l'on ne retrouve pas à la télé : le net et la radio sont les deux médias de l'instantanéité ".



Et le contenu de son premier édito lundi matin? "Je choisis mes sujets. Pour le premier, je ne sais pas encore. Mes choix seront dictés par l'actualité".... Réponse lundi matin à 6h57 sur RTL !

