[Pierrot Dupuy] Je ne comprends pas pourquoi le préfet laisse une poignée d'individus prendre La Réunion en otage

La ministre des Outre-mer, les présidents de Région et du Département ont fait un certain nombre d'annonces importantes samedi.



En particulier, Didier Robert a annoncé une série de mesures visant à permettre l'alignement des prix à la Réunion sur ceux de métropole.



Il s'agit là d'annonces fortes. Quand toutes ces mesures seront entrées en oeuvre, sous quelques mois, cela permettra une amélioration du pouvoir d'achat des Réunionnais de 20 à 30% minimum.



Or, le pouvoir d'achat était la principale revendication des Gilets jaunes.



L'autre portait sur "un homme, un mandat, une fonction". Didier Robert s'y est engagé à titre personnel et il a demandé à tous les autres élus de suivre son exemple. Et il a d'ores et déjà démissionné de son poste de président de la SPL Musées régionaux pour lequel il touchait un salaire de 6.800€, annonce qui avait choqué nombre de Réunionnais.



D'autres élus se sont déjà engagés à suivre cet exemple, à l'image de Stéphane Fouassin qui a annoncé ce matin sa prochaine démission de la présidence de l'IRT.



On peut donc dire que les principales revendications des Gilets jaunes ont été satisfaites. Il faut juste maintenant laisser le temps aux collectivités et à l'Etat de mettre ces mesures concrètement en place et d'organiser des moyens de contrôle citoyens, avec le concours des Gilets jaunes, pour s'assurer que ce soit fait le plus rapidement possible.



Une poignée de Gilets jaunes à chaque fois



Or, que constate-t-on? Le port Est reste bloqué et 1350 containers sont en attente sur les quais tandis que 2196 autres sont attendus dans les jours qui viennent. Combien de Gilets jaunes à l'entrée du port Est? Une quinzaine tout au plus ce matin à 9h !



Des Gilets jaunes bloquent la Région. Combien sont-ils? Pas plus d'une vingtaine !



D'autres Gilets jaunes font actuellement le tour des salles de l'université pour en chasser les étudiants pour récupérer les amphithéatres pour y organiser de grands débats. Combien sont-ils? Une dizaine !



Une vidéo a fait le tour du net hier sur un blocage de rond point à Saint-Gilles où il y a eu un incident. Combien de Gilets jaunes y étaient? A peine une poignée !



Voilà ceux qui bloquent la Réunion, qui l'asphyxient !



Le but, c'est quoi? Que les Réunionnais crèvent de faim?



Le blocage du port Est a pour conséquence que des containers vitaux pour la Réunion sont bloqués, des containers contenant par exemple des médicaments, des produits de dialyse. La vie de centaines de personnes est en jeu ! Une poignée d'irresponsables bloque le portail et on les laisse faire.



Sans parler des rayons des magasins qui sont de plus en plus vides. Bientôt les Réunionnais n'auront plus de quoi manger.



Que veulent les Gilets jaunes qui continuent à bloquer? Que les Réunionnais crèvent de faim? C'est ça leur objectif?



Les entreprises ne peuvent pas travailler et nombre d'entre elles vont fermer.



Je ne le cache pas, l'avenir même de Zinfos est compromis et je suis très inquiet pour l'avenir. Mais il est trop tôt pour en parler, nous aurons l'occasion de revenir là dessus plus tard.



La Réunion bloquée par une poignée d'individus racistes et indépendantistes



Et tout cela du fait d'une centaine d'individus que ceux qui connaissent mieux le dossier que moi classent comme "identitaires", un mot bien pratique pour ne pas dire racistes et indépendantistes.



Ce matin, une des journalistes de Zinfos est allée au port Est pour leur donner la parole, comme c'est notre devoir. C'est une jeune femme zoreille qui vit à la Réunion depuis une éternité. Et bien, une des personnes présentes l'a interpellée en s'étonnant que Zinfos puisse embaucher des zoreils.



Alors je vais mettre les points sur les i.



Zinfos est à l'image de la société réunionnaise, on y trouve de tout. La rédaction est majoritairement composée de créoles. Je suis moi même créole. Mais effectivement, nous avons quelques zoreils. Pourquoi? Parce que, quand nous cherchons à embaucher, nous le faisons non pas en fonction de critères d'origines mais en fonction des diplômes et des compétences des candidats.



A diplômes égaux et à compétences égales, bien sûr que nous privilégierons un Réunionnais, mais il se trouve que ce n'est pas toujours le cas. Ou que nous n'ayons aucune candidature de Créole au moment où nous cherchons.



Mais au-delà de cela, je trouve lamentable d'avoir à me justifier sur de tels faits.



Cette manifestation des Gilets jaunes commence à prendre une tournure qui me déplait profondément, avec un racisme de moins en moins caché contre les zoreils.



La politique, ce n'est pas comme au cinéma



J'ai été favorable au mouvement dès le début. On me l'a reproché d'ailleurs dans les commentaires.



Ça fait des mois que, dans mes éditos, je m'étonnais que ça ne pète pas. Je me souviens même que dans l'un d'eux, j'avais dit que je m'étonnais chaque matin en me réveillant que ça n'ait pas encore pété.



Mais là, je peux dire qu'on a eu satisfaction.



Le message a été entendu, notamment par les élus, notamment par Didier Robert, et les choses sont en train de bouger.



Mais la politique, ce n'est pas comme au cinéma. Il ne suffit pas d'un claquement de doigt pour que tout se réalise. Il faut un certain temps pour mettre les choses en place, surtout quand il s'agit de dossiers aussi complexes. Tout ça prendra quelques mois à arriver.



Coup de chance, une loi n'est pas nécessaire pour mettre en place les mesures sur la continuité territoriale des biens et des marchandises. Ça pourra donc aller assez vite.



Mais, en attendant, il est urgentissime que la situation redevienne normale.



Et je ne comprends pas pourquoi le préfet laisse une poignée d'individus prendre la Réunion en otage.



Ce matin, dès 8h10, j'avais été informé que le dernier carré des Gilets jaunes allaient monter sur l'université et le rectorat.



Si je le savais, le préfet ne pouvait pas ne pas le savoir. Vu leur nombre, il aurait suffi de positionner 3 ou 4 policiers devant l'entrée pour les empêcher de rentrer et de foutre le bordel. Pourquoi ça n'a pas été fait? Quand ils sont arrivés vers 10h, le portail était grand ouvert...



Il est temps que tout ça s'arrête et que le préfet se donne les moyens de faire rentrer les derniers irréductibles dans le rang.



L'heure n'est plus à la discussion, à la négociation. On l'a bien vu. Ils ont obtenu tout ce qu'ils souhaitaient et ils continuent encore.



C'est bien que leur objectif est ailleurs...