Blog de Pierrot Pierrot Dupuy - Je ne comprends pas à quoi jouent Freedom et Camille Sudre

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 26 Juin 2020 à 17:15 | Lu 12936 fois

A écouter Ericka Bareigts, Freedom serait "une radio indépendante qui tente de faire s'exprimer la démocratie et la liberté d'expression". Drôle de façon de "faire s'exprimer la démocratie" que de choisir pour animer ses débats politiques un triste clown déjà condamné à plusieurs reprises par les tribunaux, sous le coup de plusieurs autres plaintes, dont une pour détournement de fonds publics, et dont le principal faits d'armes est de construire des bâtiments sans permis et de vendre des appartements insalubres à de pauvres familles qui ont économisé toute leur vie pour habiter dans un appartement perclus de malfaçons. Et qui, lorsqu'il est condamné à payer des dommages et intérêts, organise son insolvabilité pour ne pas payer. En laissant au passage ces familles dans l'embarras.



Bravo Camille.



Mais s'il n'y avait que ça...



Comment Camille Sudre peut-il accepter, lui le grand défenseur de la démocratie, que son "animateur" (puisqu'il n'est pas journaliste), puisse un jour prendre sa casquette d'homme politique pour assassiner ses adversaires ou appeler ouvertement à voter pour telle ou telle personne, et le lendemain prétendre être neutre et objectif lorsqu'il anime des débats à la radio?



Pour quelles raisons Camille Sudre ne fait-il pas animer ses débats par Charles Luylier, qui est un très bon journaliste?



Le summum de la mauvaise foi a été atteint lors du débat entre Huguette Bello et Jean-François Nativel, qui représentait Alain Bénard, la tête de liste. Une mauvaise foi que Jean-François Nativel a résumée dans une petite vidéo qu'il a publiée sur sa page Facebook et que vous pouvez vois ci-dessous.





