(Pierrot Dupuy) Je n'y comprends plus rien

J'aimerais qu'on m'explique...



Je pensais avoir compris que le but des taxes sur l'essence et le gazole, c'était pour nous pousser à moins rouler pour moins polluer.



Dont acte.



On peut ne pas apprécier, l'objectif apparaissait louable.



Et voila qu'on apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va présenter une loi visant à avoir le permis plus vite et pour moins cher.



D'un côté, on nous dit qu'il faut rouler moins et de l'autre on pousse de plus en plus de personnes à avoir le permis. Et donc à rouler. Et donc à polluer...



C'est à ne plus rien y comprendre...