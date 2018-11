[Pierrot Dupuy] Je l’avoue, un moment, j’y ai cru

Au fond de moi, j’avais bien le pressentiment que rien n’était fini et que ce conflit était parti pour durer. Je l’ai même écrit. Mais hier, quand le préfet a annoncé que les enseignants étaient appelés à rejoindre leurs postes ce matin, j’avoue que je me suis dit : « c’est bon, il a des infos que je n’ai pas. C’est signe que ça va vraiment s’améliorer. Avec un peu de chance, ce sera rapidement fini ».



L’espoir n’aura été que de courte durée.



L’encre du communiqué du préfet n’était pas encore sèche que circulait sur les réseaux sociaux une vidéo annonçant que la coordination des Gilets jaunes prévoyait un durcissement du mouvement pour ce matin. Avec à nouveau des barrages sur toutes les routes, et avec un ciblage plus particulier des grandes surfaces.



Deux réflexions.



D’abord, comment le préfet qui, je le répète, est censé disposer de moyens de renseignements que nous n’avons pas, a-t-il pu croire un instant que tout allait redémarrer comme si de rien n’était ??? Surtout que la ministre Annick Girardin arrive normalement demain. Comment a-t-il pu imaginer que les manifestants allaient relâcher la pression avant l’arrivée de la ministre ?



Que va-t-il se passer si un enseignant a un problème aujourd’hui sur un barrage ? Qui va en porter la responsabilité ? Son comportement, en l’espèce, est aussi irresponsable que quand il a envoyé les Réunionnais travailler alors que le cyclone était à proximité de la Réunion…



Deuxième réflexion : A quoi jouent les Gilets jaunes ? C’est quoi leur objectif ?



Bloquer toute la Réunion ? Faire que les Réunionnais n’aient plus de quoi se nourrir ? Plus de quoi rouler ? Que les malades ne puissent plus être soignés par leurs infirmières ? Que les entreprises ferment et qu’il y ait encore plus de Réunionnais au chômage ?



Autant je comprends et soutiens leur mouvement, autant là j’avoue ne pas comprendre.



A moins qu’il n’y ait un objectif caché. Qu’il n’y ait des cerveaux derrière tout ça qui ne souhaitent qu’une chose, ruiner notre ile pour provoquer la révolution.



Ces extrémistes sont ultra-minoritaires mais ils sont malins. Si les Gilets jaunes dont, je le répète, le combat est légitime, se laissent manipuler, ils n’arriveront qu’à un seul résultat : monter une partie des Réunionnais contre une autre partie des Réunionnais.



Et ce serait la pire chose qui pourrait nous arriver.