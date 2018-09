Faits-divers (Pierrot Dupuy) JIR : 2 / AURAR : 1





Ce matin, Le JIR reprenait l'information et en faisait même sa grande Une avec un titre accrocheur : "Aurar : La Sécu porte porte plainte. En cause, d'importantes surfacturations affectant les remboursements de la Sécurité sociale".



Jusque là, JIR : 1 / AURAR : 0.





Tout au long de la journée, les différentes rédactions de l'ile ont en vain essayé d'obtenir confirmation de la Sécu.





Puis arrive



Quoi qu'il en soit, on se dit que, dans le match avec Jacques Tillier, la directrice de l'AURAR a égalisé.



JIR : 1 / AURAR : 1.





Et voilà que le JIR porte le coup de grâce ce soir, en révélant un article d'Hospimedia, une agende de presse spécialisée dans la santé, qui confirme qu'une plainte aurait bien été déposée : "Acteur majeur de la dialyse à La Réunion, l'Aurar plonge dans la tourmente. La caisse générale de la sécurité sociale vient de déposer plainte sur place pour "escroquerie" contre l'association. En cause notamment, plusieurs millions d'euros de surfacturations. Une fraude à grande échelle dans une île qui compte pas moins de 2 000 dialysés".



Jusque là, ça ressemble beaucoup à une reprise des informations du JIR. Cependant, l'agence de presse va plus loin : "Comme l'ont fait savoir des sources proches du dossier à Hospimedia, "les investigations menées un an durant par la Cnam auraient confirmé l'existence de "fraudes" et autres "actes fictifs" de la part de certains néphrologues libéraux ainsi que des "surfacturations" à l'Assurance maladie. Les faits porteraient sur plusieurs millions d'euros".



Il ne s'agit donc pas seulement d'informations reprises dans le JIR. Hospimedia a eu confirmation, par ses propres sources, des détournements et de la plainte.



JIR : 2 / AURAR : 1





La suite du feuilleton au prochain épisode... Samedi matin, Jecques Tillier annonçait dans son edito dans le JIR que la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion avait porté plainte contre l'AURAR pour "escroquerie" à la suite de très nombreuses surfacturations de l'association spécialisée dans la dialyse au détriment de la CGSS.Ce matin, Le JIR reprenait l'information et en faisait même sa grande Une avec un titre accrocheur : "Aurar : La Sécu porte porte plainte. En cause, d'importantes surfacturations affectant les remboursements de la Sécurité sociale".Tout au long de la journée, les différentes rédactions de l'ile ont en vain essayé d'obtenir confirmation de la Sécu.Puis arrive ce communiqué de l'AURAR en fin d'après-midi, dans lequel Marie-Rose Won Fah Hin réplique que l’Aurar "n'a pas connaissance, à ce jour, d’une plainte déposée à son encontre par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale". Au passage, elle reprend ds propos prêtés au directeur de la Sécu selon lesquels il ne s'agirait que de rumeurs. Petit problème, ces propos datent du 1er juillet, soit il y a plus d'un mois et demi. Depuis, beaucoup d'eau semble avoir coulé sous les ponts.Quoi qu'il en soit, on se dit que, dans le match avec Jacques Tillier, la directrice de l'AURAR a égalisé.Et voilà que le JIR porte le coup de grâce ce soir, en révélant un article d'Hospimedia, une agende de presse spécialisée dans la santé, qui confirme qu'une plainte aurait bien été déposée : "Acteur majeur de la dialyse à La Réunion, l'Aurar plonge dans la tourmente. La caisse générale de la sécurité sociale vient de déposer plainte sur place pour "escroquerie" contre l'association. En cause notamment, plusieurs millions d'euros de surfacturations. Une fraude à grande échelle dans une île qui compte pas moins de 2 000 dialysés".Jusque là, ça ressemble beaucoup à une reprise des informations du JIR. Cependant, l'agence de presse va plus loin : "Comme l'ont fait savoir des sources proches du dossier à Hospimedia, "les investigations menées un an durant par la Cnam auraient confirmé l'existence de "fraudes" et autres "actes fictifs" de la part de certains néphrologues libéraux ainsi que des "surfacturations" à l'Assurance maladie. Les faits porteraient sur plusieurs millions d'euros".Il ne s'agit donc pas seulement d'informations reprises dans le JIR. Hospimedia a eu confirmation, par ses propres sources, des détournements et de la plainte.La suite du feuilleton au prochain épisode... Pierrot Dupuy Lu 285 fois





Dans la même rubrique : < > Sécurité routière : 235 infractions relevées par les forces de police La "maison de l'horreur" de nouveau aux assises