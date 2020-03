[Pierrot Dupuy] Il y a un mois, le CHU avait refusé une offre de 500.000 masques pour un motif futile !

Eric Hermann est le patron de Symbiose Medical, une société qui importe du matériel médical à La Réunion.



C'est peu dire qu'il est en colère.



Il y a environ un mois de cela, il a proposé au CHU de Saint-Pierre un lot de 500.000 masques FFP2. Joints à sa proposition, l'ensemble des certificats prouvant qu'ils répondaient aux normes CE, américaines, etc...



Le directeur adjoint du CHU le renvoie vers le responsable de la pharmacie de l'hôpital.



Lequel refuse la commande pour un motif futile...



Ironie de l'histoire. Ce matin, Eric Hermann reçoit un mail du même directeur adjoint l'informant qu'il va être à nouveau contacté par le même responsable de la pharmacie pour commander, en urgence, des masques. Et il lui demande s'ils peuvent être livrés en priorité.



Refus d'Eric Hermann. Sa société, Symbiose Medical, va effectivement recevoir 60.000 masques mais il va livrer, dans l'ordre d'arrivée des commandes, aux médecins et infirmiers qui les lui ont commandés. Pas question de faire bénéficier l'hôpital d'un passe-droit. Ils n'avaient qu'à réagir plus tôt, quand on les leur en avait proposés.



D'autant que l'hôpital serait un très mauvais payeur. Eric Hermann raconte avoir de nombreuses factures qu'il n'arrive déjà pas à se faire payer...



Au passage, il pousse un autre coup de gueule. Atteint d'une maladie de longue durée, il se rend toutes les trois semaines à l'hôpital de Saint-Pierre. Quelle n'est pas sa surprise de constater que les infirmières et infirmiers qui s'occupent de lui travaillent sans masque, ni aucune autre protection...