A la Une ... Pierrot Dupuy - Huguette Bello : Faites ce que je dis, pas ce que je fais

Huguette Bello a décidé d'offrir un cadeau à tous Saint-Paulois qui ont obtenu leur baccalauréat. Jusque là, rien à redire, l'intention est louable.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 11:20 | Lu 773 fois

Là où ça se corse, c'est quand certains élèves, qui ont passé leurs examens dans un lycée saint-paulois, se voient refuser leur inscription à la mairie pour la cérémonie de remise des fameux cadeaux... parce qu'ils n'habitent pas à Saint-Paul.



Eh oui, on peut faire ses études dans un lycée saint-paulois sans habiter à Saint-Paul.



Heureusement que les électeurs n'ont pas été aussi stricts lors de l'élection du 28 juin dernier !



Huguette Bello n'habite en effet pas à Saint-Paul mais à La Possession. Tout comme son 1er adjoint et président du TCO Emmanuel Séraphin.



Quant à Idriss Omarjee, le tout nouveau directeur de cabinet d'Emmanuel Séraphin au TCO, il vient du Tampon.



Et Mustapha Omarjee, le nouveau directeur de cabinet de la mairie, vient lui de Saint-Denis...



A croire qu'il n'y avait personne de compétent à Saint-Paul.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité