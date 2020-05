A la Une ... Pierrot Dupuy - Huguette Bello : Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 27 Mai 2020

Il y a de cela environ 4 semaines, Huguette Bello avait publié une vidéo sur sa page Facebook (voir ci-dessous) dans laquelle elle qualifiait d'"imprudente" la décision du gouvernement d'ouvrir les écoles. Et elle déplorait que le gouvernement ne donne pas aux élus locaux les moyens d'assurer la sécurité sanitaire des enfants.



Quatre semaines plus tard, la même Huguette Bello est interviewée dans le journal de 12H30 d'Antenne Réunion et elle déclare que si elle était aux affaires, elle aurait ouvert les écoles.



Comment disait déjà Edgar Faure ? Ah oui, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent...





