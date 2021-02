A la Une . Pierrot Dupuy - Gillot est une passoire (bis)

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 23:53 | Lu 295 fois





Dans un autre article datant toujours de dimanche, je vous avais également informé du cas de



On pourrait penser que ce genre de mésaventure ne survient que dans le sens métropole vers La Réunion. Il n'en est rien. Un passager réunionnais voyageant dimanche soir à bord du vol Air France AF 671 en direction de Paris a eu la surprise de pouvoir embarquer sans que personne, ni la compagnie aérienne ni la police, ne lui demande de montrer son attestation certifiant qu'il avait bien un motif impérieux pour voyager...



Ca sert à quoi de pondre de beaux arrêtés préfectoraux si on ne se donne pas les moyens pour les faire respecter ? L'ARS qui fait remettre par les hôtesses de l'air des documents affirmant qu'il n'y a pas de septaine à La Réunion (voir notre article cité plus haut) et Air France et la PAF ne vérifiant pas les motifs impérieux.!



Vous voulez mon avis ? On n'est pas sorti de l'auberge...



Je vous avais raconté dimanche comment des touristes réussissaient à entrer à La Réunion, malgré le soi-disant barrage des "motifs impérieux", dans un article intitulé " Motifs impérieux : Gillot est une passoire ". Et notamment comment l'ARS faisait distribuer dans l'avion, avant l'atterrissage, des documents certifiant qu'il n'y avait plus de septaine à La Réunion...Dans un autre article datant toujours de dimanche, je vous avais également informé du cas de ce couple de touristes accompagné de trois enfants logeant dans un hôtel, arrivés le matin même à Gillot, à qui la direction de l'hôtel avait demandé de rester enfermés pendant une journée dans leur chambre, et que l'on a retrouvé une demi-heure après dans la piscine, au milieu des familles venues passer un dimanche tranquille.On pourrait penser que ce genre de mésaventure ne survient que dans le sens métropole vers La Réunion. Il n'en est rien. Un passager réunionnais voyageant dimanche soir à bord du vol Air France AF 671 en direction de Paris a eu la surprise de pouvoir embarquer sans que personne, ni la compagnie aérienne ni la police, ne lui demande de montrer son attestation certifiant qu'il avait bien un motif impérieux pour voyager...Ca sert à quoi de pondre de beaux arrêtés préfectoraux si on ne se donne pas les moyens pour les faire respecter ? L'ARS qui fait remettre par les hôtesses de l'air des documents affirmant qu'il n'y a pas de septaine à La Réunion (voir notre article cité plus haut) et Air France et la PAF ne vérifiant pas les motifs impérieux.!Vous voulez mon avis ? On n'est pas sorti de l'auberge...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur