[Pierrot Dupuy] Gilets jaunes : Même les étudiants jouent les infiltrés...

Alors que les gilets jaunes avaient posé comme condition aucune appartenance politique ou syndicale, deux au moins de ces trois étudiants (je n'ai pas pu obtenir le nom et les caractéristiques du troisième...) sont les responsables du syndicat UNEF à l'université.



Comment sont-ils arrivés là ? Mystère... Est-ce avec la complicité de l'entourage de la ministre et de la préfecture, histoire de poser les "bonnes" questions? Des sortes de foies jaunes, en quelque sorte?



Ou avec celle de certains responsables des Gilets jaunes?



Une chose est certaine en tous cas : ils sont trop connus pour que leurs engagements syndicaux ne soient pas connus. C'est donc en toute connaissance de cause qu'on les a laissé intégrer la délégation où l'on sait par ailleurs que les places étaient chères.



On aurait à la limite pu comprendre si nous avions eu affaire à des personnalités brillantes, capables de faire des propositions à même de sortir la Réunion de la crise qu'elle connait...



Jugez-en vous même !



Samantha Pothin est âgée de 25 ans et est aujourd’hui en deuxième année de de Sciences humaines. Elle a fait trois premières années !!!

Pierrot Dupuy Lu 846 fois





