(Pierrot Dupuy) Gilbert Annette : je fais des mamours à Macron pendant que je lui plante un couteau

Gilbert, on se connait depuis suffisamment longtemps pour que je puisse me permettre de t'interpeller en te tutoyant, sans faire semblant de se vouvoyer pour respecter les règles parfois hypocrites de la presse.



Je sais que tu fais du yoga mais si je puis me permettre, fais quand même attention... Tu as aujourd'hui plus de 73 ans et une déchirure musculaire est vite arrivée quand on fait le grand écart à cet âge-là.



Pourquoi je dis ça ? Alors que tu mets ton personnel communal en congé hier après-midi pour "célébrer" l'arrivée du président de la République, alors que tu te positionnes encore et toujours comme un des seuls soutiens d'Emmanuel Macron à La Réunion, alors que tu lui sers de guide aux Camélias, j'apprends que certains de ceux qui manifestaient hier après-midi à Gillot contre la venue d'Emmanuel Macron brandissaient un portrait officiel du président dont ils ont avoué sur la vidéo diffusée en direct sur Zinfos qu'il lui avait été fourni par la mairie de Saint-Denis.



Dans le même temps, tes bras droits, ceux que j'ai appelés les "nervis du net", ces employés communaux qui sur leurs heures de travail confectionnent et diffusent sur le net des fake news totalement diffamatoires contre tes adversaires politiques et certains journalistes qui ont le malheur de dire une vérité qui ne te plait pas, tes proches parmi les proches donc, paradaient à la manif anti-Macron du Jardin de l'Etat. En en plus étaient assez cons pour s'en vanter sur Facebook (voir capture d'écran ci-dessus).



Sincèrement, Gilbert... Tu penses que le président n'a pas assez de relais sur place pour le tenir au courant de ton double langage, de ton hypocrisie?



Tu penses que ton sourire avenant et tes belles paroles vont suffire à le berner encore longtemps?



Je sais bien que les Renseignements généraux ont officiellement disparu, mais ne te fais pas trop d'illusions quand même...