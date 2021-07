A la Une . Pierrot Dupuy - Gilbert Annette a voulu montrer à Ericka Bareigts qu'elle n'était rien sans lui

Les dernières élections régionales ont été marquées par deux événements majeurs : l’un qui a marqué tous les esprits, la défaite de la liste de Didier Robert dans plusieurs villes du Sud, et l’autre qui a au contraire vu Didier Robert arriver en tête à Saint-Denis, devant Ericka Bareigts.

Une dizaine de jours après le second tour, les langues commencent à se délier et on commence à mieux comprendre ce qui s'est passé. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 18:17





Et sa sentence avait été sans appel : "Tous les maires têtes-de-listes ont gagné dans leurs communes. Les candidats de la mairie de St-Denis ont fait de super scores aux départementales alors qu’Ericka Bareigts n’a pas pu faire mieux que 30% dans sa propre commune. Et humiliation suprême, elle a même été devancée par Didier Robert de quelques voix". Pour lui, une seule explication : il s’agissait sans nul doute d’une trahison perpétrée au plus haut niveau par des proches de la maire de Saint-Denis.



Mon informateur disposait-il d’informations qu’il n’a pas souhaité me révéler ou s’agissait-il, comme il a voulu me le faire croire, du fruit de son analyse ? Toujours est-il que depuis une dizaine de jours, les langues se délient et que le scénario devient de plus en plus apparent.



Ericka Bareigts avait essayé de s'affranchir de la tutelle de son beau-père



Il faut savoir que depuis son élection comme maire, Ericka Bareigts a essayé de prendre ses distances avec Gilbert Annette, de s’affranchir de sa tutelle par moments très pesante. C’est ainsi qu’elle lui aurait fait comprendre qu'elle souhaitait qu'il soit moins présent au 3ème étage de la mairie. De même, elle se serait séparée de quelques proches de l’ancien maire et n’en aurait fait qu’à sa tête pour la constitution de la liste des régionales. Gilbert Annette aurait souhaité y voir plus de "politiques", tandis qu’Ericka Bareigts a préféré privilégier des membres issus de la société civile.



Et il ne s’agit là que de quelques exemples.



Selon une source bien informée à la mairie, Gilbert Annette aurait dès lors pris la décision de montrer à Ericka Bareigts qu’il était toujours le véritable patron à la mairie et qu’elle n’était rien sans lui.



Thierry Robert, l'outil du premier missile



De façon machiavélique, il l’a dans un premier temps incitée à se rapprocher de Thierry Robert, sachant que cet affichage politique allait être catastrophique pour la tête-de-liste à quelques jours du premier tour. Comment en même temps n'avoir que le mot de probité à la bouche et critiquer Didier Robert pour sa récente condamnation et parallèlement s’afficher aux côté d’un repris de justice à la réputation sulfureuse ?



Bien joué.



Quelques paquets de voix ont "glissé"



Mais ce n’était pas suffisant. Par le biais de quelques réseaux sûrs, quelques paquets de voix de militants purs et durs ont adroitement glissé en direction de la liste de Didier Robert. Le résultat, on le connait : le président sortant du conseil régional est arrivé en tête à Saint-Denis, devançant la maire en titre de quelques voix.



C’était peu mais le symbole était fort.



Ou elle courbe l'échine ou elle fait front



Deux options s’offrent maintenant à Ericka Bareigts : soit elle courbe la tête et accepte de passer encore plus sous les fourches caudines de son beau-père, lequel l’avait déjà "entourée" au sens que lui donne notre langue créole très imagée en lui adjoignant pendant la campagne ses deux fils Didier et Christophe, l’un comme directeur de campagne et l’autre comme mandataire financier, sans compter le tonton Christian qui figurait en bonne place sur la liste. Il ne lui suffira pas de faire amende honorable. Il va dans cette hypothèse lui falloir donner des signaux forts d’allégeance.



Soit elle persiste dans son désir d’indépendance et décide de tenir tête à son beau-père. Avec tous les risques que cela comporte.



Elle a cependant une chance de son côté : les prochaines municipales sont dans 5 ans et les seules élections importantes qui se profilent sont les législatives dans environ un an. Elle peut décider de tenir tête et tabler sur cette année à venir pour reprendre les rênes de sa mairie. Et compter sur le fait que Gilbert Annette a déjà 75 ans et que l'âge de ses artères va finir par se faire de plus en plus pesant. Mais dans ce cas, il risque d'y avoir du sport au 3ème étage dans les mois qui viennent...



