[Pierrot Dupuy] Fourgonnette blanche : Il faudrait arrêter les délires...

Cette affaire de tentatives d'enlèvements d'enfants par un ou plusieurs hommes, selon les versions, circulant à bord d'une fourgonnette blanche, commence à prendre des proportions hallucinantes et il serait plus que temps que les autorités interviennent fortement pour calmer les quelques petits malins qui s'amusent à faire courir les bruits les plus fous.Dernier exemple en date, un message audio diffusé hier via un enregistrement massivement envoyé sur Messenger, la messagerie de Facebook.Un homme avec une voix angoissée, raconte qu'une fillette, enlevée par une camionnette blanche vient d'être retrouvée morte, et détail horrible, éviscérée dans le parc de Bras Fusil à Saint-Benoît.Aussitôt, une personne, sans doute de bonne foi, publie sur Facebook, sur la page très suivie " Quand tu as grandi à Saint-Benoit ", un message qui a ensuite été partagé et re-partagé incitant les Bénédictins à faire attention et à garder leurs enfants chez eux.