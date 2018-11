A la Une . [Pierrot Dupuy] Fallait-il que je me taise et que je mente aux Réunionnais ?

Je me suis couché à 2h du matin pour écrire l'article sur les mesures annoncées par Annick Girardin dans le domaine économique et ce matin, suis debout depuis 6h30 pour valider vos commentaires de la nuit. Normalement, c'est une journaliste qui le fait mais j'ai souhaité le faire pour alléger son travail (nous en recevons 3 ou 4 fois plus que d'habitude en ce moment), mais aussi pour sentir ce que pensent les Réunionnais.



Et j'avoue que je suis très étonné par le nombre de commentaires qui m'accusent de jeter de l'huile sur le feu.



Que les choses soient claires : moi aussi, je n'aspire qu'à une chose, que la situation redevienne le plus vite possible normale.



Moi aussi, hier soir, en écoutant Annick Girardin, j'étais heureux. J'en ai même discuté avec des confrères journalistes : nous avions vraiment l'impression qu'elle avait fait un IMMENSE effort pour la Réunion et que nous pouvions espérer une sortie du tunnel et une levée des barrages.



Puis, rentré chez moi, j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu qu'elle nous avait enfumés. Que tout ce qu'elle avait annoncé l'avait déjà été au niveau national ou lors de ses précédentes communications. Rien de nouveau, rien de plus, alors que la Réunion flambe de partout.



Notre situation catastrophique ne méritait-elle pas un coup de pouce supplémentaire? Le fait que nous détenions le record d'Europe (hors Mayotte) du chômage ne justifiait-il pas un effort particulier? Et je vous passe les autres chiffres catastrophiques qui font que notre situation n'est pas la même que celle d'une autre région de métropole, vous les connaissez aussi bien que moi.



Quelle autre région de métropole est bloquée depuis 15 jours, avec une économie au point mort? Ca ne méritait pas un geste supplémentaire pour sortir de la crise?



Et surtout, c'est la méthode qui est détestable. Annick Girardin est une femme charmante, avec un sourire qui donne envie de lui faire confiance. Mais ce sourire n'est que de façade. C'est une arme pour nous faire avaler des sornettes.



Alors, à vous écouter, qu'aurais-je dû faire? Me taire? Faire semblant d'être un idiot et de n'avoir pas compris que nous étions en train de nous faire enfumer? Vous noterez que j'utilise volontairement plusieurs fois le terme enfumer plutôt que d'autres plus évocateurs mais que ma bonne éducation m'empêche d'utiliser ici...



Sachez encore que je suis certes journaliste, mais je suis aussi un chef d'entreprise qui a la charge de 13 salariés, tous en CDI, sans compter les pigistes. Depuis le début de la crise, les annulations de campagnes publicitaires (ce dont nous vivons exclusivement) tombent tous les jours. Or, décembre est normalement le meilleur mois de l'année.



Par ailleurs, l'argent des campagnes publicitaires déjà publiées les semaines précédentes ne rentre pas car les entreprises sont fermées.



Résultat : le compte de la société est à découvert et je ne sais pas comment je vais payer mes salariés à la fin du mois. A un moment où ils bossent 2 fois plus que d'habitude, avec une passion que j'admire. Et pour un résultat que j'espère que vous appréciez.



Les mettre en chômage technique, comme le propose la ministre? C'est oublier que nous sommes une entreprise de presse et que c'est justement quand il y a des événements comme en ce moment que nous travaillons le plus car c'est là que vous avez besoin de nous.



Et cela dans un contexte difficile pour la presse qui faisait que Zinfos connaissait déjà des difficultés financières. Comme tous les autres journaux de la Réunion. Nous avons perdu de l'argent pendant 9 ans et nous avons fini juste à l'équilibre l'an dernier.



Donc, oui. Encore plus que vous, j'aspire à un retour au calme.



Encore plus que vous, j'aurais souhaité que la ministre annonce de vraies mesures, à même de relancer l'économie.



Mais pas au prix de devoir me taire et de mentir aux Réunionnais. Pierrot Dupuy Lu 3994 fois





