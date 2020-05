A la Une . [Pierrot Dupuy] Exigeons un test négatif au coronavirus pour tout passager venant à La Réunion On nous annonce la réouverture du ciel réunionnais pour début juillet. Plus de vols et absence de quarantaine à l'arrivée. Seule protection : un masque dans l'avion. Et encore, pas tout le temps.

Mobilisons nous pour exiger que tout passager souhaitant se rendre dans notre ile -et inversement pour ceux souhaitant se rendre en métropole- présente un test de dépistage du coronavirus négatif avant d'être autorisé à monter à bord. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 19:40 | Lu 925 fois





Nous sommes le 15 mai et selon une enquête de FranceInfo, on n'en effectuerait actuellement que 150.000...



Une fois encore, comme pour les masques, il y a loin entre les annonces du gouvernement et la réalité.



Est-ce la raison pour laquelle il n'est pas envisagé, pour le moment, de pratiquer de tests systématiques sur les passagers avant qu'ils n'embarquent dans un avion?



Plus de quatorzaine obligatoire à l'arrivée



Comme



Juste une prise de température avant le décollage...



Les seules précautions qui seront prises par les compagnies aériennes consisteront à prendre la température des passagers à l'embarquement. Toute personne ayant plus de 38° de fièvre ne pourra pas embarquer. Le problème viendra des malades asymptomatiques, qui ne présentent aucun symptôme et donc pas de fièvre, qui pourront passer entre les mailles du filet. On les estime quand même à 50% des malades ! Excusez du peu...



Et l'obligation de porter un masque pendant le vol, sauf quand on mange



A bord, les passagers seront collés les uns aux autres, avec l'obligation de porter un masque sur le visage. Sauf pendant les repas où ce sera impossible. J'imagine la tête du passager dont le voisin, au moment du diner ou du petit-déjeuner, se mettra à éternuer...



Le test vaut 30€ à Paris



Face à cela, la seule solution pour réellement protéger les Réunionnais consisterait à obliger les personnes souhaitant venir dans notre ile à effectuer un test de dépistage du coronavirus dans les 48h précédant le vol. De nombreux laboratoires les pratiquent sur Paris, pour un prix d'environ 30€.



Si votre test est négatif, vous pouvez embarquer. S'il est positif, vous restez à Paris.



J'entends déjà certains dire que ce n'est pas une protection absolue, qu'on pourra toujours se faire contaminer dans les 48h précédant le vol. C'est vrai, mais le risque, statistiquement, serait très faible.



A nous de nous mobiliser



