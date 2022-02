A la Une . Pierrot Dupuy - Etang-Salé : Vox populi, vox déi

Les urnes ont tranché. Mathieu Hoarau est élu au premier tour des élections municipales partielles de l'Etang-Salé face à Jean-Claude Lacouture et Gilles Leperlier, dans un scrutin marqué par une participation supérieure alors même que l'île était en alerte orange. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 22:29





Est-ce cette accumulation d'articles qui a fini par le rendre sympathique? Possible, même si je suis convaincu que l'explication est ailleurs. J'ai cependant eu conscience que, vu de l'extérieur, on pouvait penser à de l'acharnement de ma part. Il n'en était rien.



Reprenons les faits chronologiquement.



Nous n'avions rien contre Mathieu Hoarau à l'origine. Notre premier article, en date du 3 février, visait en fait la maire de Saint-Louis et évoquait "



C'est comme ça qu'est arrivé l'article sur son permis de construire, puis tout s'est emballé. Il m'a répondu sur le plateau d'Antenne Réunion en proférant plusieurs grosses contre-vérités et je lui ai à mon tour répondu...



Conscient malgré tout du risque de le victimiser, j'ai préféré mettre sous le coude au moins deux autres dossiers, dont un très gros.



On aura peut-être l'occasion d'en reparler.



I embarre pas la mer



Mais au delà de ces péripéties médiatiques, que nous enseigne ce scrutin?



Comme souvent, c'est un proverbe créole qui me vient à l'esprit, et il s'applique particulièrement bien à la cité balnéaire : "i embarre pas la mer".



Pour que Mathieu Hoarau réalise cette performance, malgré ses casseroles, il fallait vraiment que le rejet de Jean-Claude Lacouture soit fort.



Maire depuis 1997, ça fait 25 ans qu'il préside aux destinées de sa commune. Comme beaucoup d'autres élus, il n'a pas su préparer sa succession et nul doute que la principale cause de sa défaite est l'usure du pouvoir.



Jean-Claude Lacouture est aujourd'hui âgé de 71 ans et beaucoup d'Etang-Saléens imaginaient mal le reconduire pour 5 ans, c'est à dire jusqu'à ses 76 ans. N'est pas TAK qui veut, avec ses 82 ans...



Ajoutons-y deux ou trois autres affaires, dont une de maîtresse occupant un poste à responsabilité à la mairie et qui se prenait pour la véritable maire, et vous avez l'essentiel de l'explication.



La disparition d'un des derniers "dinosaures"



Cette défaite devrait faire réfléchir tous nos élus en poste depuis de nombreuses années et qui n'ont pas encore, ou mal, préparé leur succession.



