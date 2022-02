A la Une .. Pierrot Dupuy - Etang-Salé : La maison où réside Mathieu Hoarau a été construite sans permis

Mathieu Hoarau est candidat aux élections municipales partielles qui doivent se dérouler dimanche prochain.

S'il est élu, un de ses devoirs sera d'envoyer les policiers municipaux verbaliser les propriétaires ayant construit sans permis de construire.

Comment fera-t-il alors que lui même habite dans une maison construite en zone rouge, en bordure d'une ravine, sans permis de construire? Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 20:17

Mathieu Hoarau réside-t-il sur un terrain abritant des constructions sans permis ? Interpellé l’année dernière par un média, le candidat qui prône l’exemplarité et la probité avait nié farouchement. Pourtant, des documents écrits de sa propre main prouvent qu’il a menti.



Christian Hoarau, le père de Mathieu, convoqué demain devant le tribunal



De quoi rendre particulièrement intéressante l’audition du père de Mathieu Hoarau, Christian, qui aura lieu demain devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Dans son programme, au chapitre "urbanisme", le candidat Mathieu Hoarau, sans étiquette soutenu par France insoumise, Les Verts et la maire de Saint-Louis, promet la fin des "déclassements entre copains".



Belles paroles que tout ça mais comme le disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.



Comment croire Mathieu Hoarau quand on découvre que lui et sa famille ont construit dans les hauts de l'Etang-Salé une maison en zone inconstructible, en zone à risques et en zone naturellement protégée? C’est bien connu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour l’écologie, en revanche, on repassera.



Malheureusement pour la famille Hoarau, la justice a décidé de se mêler de ces affaires tout de même très gros-doigt. Le père de Mathieu Hoarau comparaîtra demain devant le tribunal correctionnel de saint-Pierre. Il est convoqué en qualité de "complice", dit la convocation. Complice de qui ? On le saura bien vite.





Une maison en zone inconstructible, en zone à risques et en zone naturellement protégée



Le tribunal a en ligne de mire des constructions interdites élevées sur des terrains à flanc de ravine, en bordure de la route de l’Entre-Deux des Canots, dans les hauts de l'Etang-Salé. Ces terrains ne sont pas constructibles et ne le seront jamais : ils sont classés en zone rouge par le plan de Prévention des risques, et présentent des risques de glissement de terrain. On sait à quel point le sujet est sérieux à l’Etang-Salé, commune où les intempéries provoquent souvent de graves coulées de boues. Avec parfois des conséquences funestes.



Ca fait un moment qu'une rumeur circule dans l'Etang Salé selon laquelle Mathieu Hoarau et son père résideraient dans ces bâtiments construits illégalement.



Mathieu Hoarau avait nié farouchement



Un édito d'Yves-Montrouge sur Freedom il y a un an avait posé la question : "Mathieu Hoarau vivrait-il dans une maison construite sans permis ?" L’article visait les maisons du père de Mathieu Hoarau, situées chemin des Canots – plus exactement au numéro 225.



L’article avait semble-t-il piqué au vif Mathieu Hoarau. Dans une émission diffusée le 4 mars 2021 sur sa web-tv , le candidat consacrait les premières minutes de son intervention à se dédouaner de l’accusation relayée par notre confrère.



En substance, Mathieu Hoarau expliquait que c’était son père, et non lui-même, qui résidait à l’endroit indiqué, tout en invoquant une vague "autorisation d’installer l’eau et l’électricité" sur ce terrain. Rien qu'au niveau des principes, ce n'est déjà pas très courageux de tout rejeter sur son père...



Malheureusement pour lui, la justice et la DEAL ont continué leur enquête et ont décidé de citer à comparaitre demain Christian Hoarau, son papa.







Une entreprise qui travaille beaucoup sur St-Louis



Nous nous sommes rendus sur place, au 225 route de l’Entre-Deux des Canots (voir photos). Un panneau indique la propriété privée comprise entre les n°225 et 225 ter. Au même endroit, un portail sombre est orné de l’enseigne d’une entreprise de bâtiment, nommée "Renokaz". Quelques recherches nous apprennent qu’il s’agit bien de l’entreprise de M. Hoarau père, qui en est devenu en 2013, l’associé unique et gérant. Ce transfert correspond d’ailleurs au transfert du siège qui a migré de la ZAC Carangue à Etang-Salé-les-Bains au n°225 de la Route de l’Entre-Deux des Canots.



Pour ce que l’on sait de ce montage assez difficile à décrypter, il semble que les terrains considérés sont la propriété d’une SCI détenue par plusieurs membres de la famille Hoarau, dont Patrick Hoarau, cousin, colistier et, dit-on, contributeur de campagne de Mathieu Hoarau, laquelle SCI les louerait au père pour exploitation.



Nul doute que le candidat de la "transparence" n'hésitera pas à fournir toutes les informations nécessaires qui viendraient à lui être demandées…



Pour la partie visible de l’iceberg, la page Facebook de "Renokaz" dresse le portrait d’une entreprise dynamique, qui travaille sur de gros chantiers dont la plupart semblent situés à Saint-Louis.







La maison sans permis, domicile officiel de Mathieu Hoarau



Mais quel rapport avec Mathieu Hoarau, me direz-vous? J'entends déjà certains lecteurs dans les commentaires venir me parler d'acharnement ou de complot à l'encontre du candidat aux municipales...



Si je vous parle de Mathieu Hoarau et non pas de Christian, c'est tout simplement parce que dans ses vidéos, Mathieu Hoarau a proféré un gros mensonge.



La maison située au 225 de la route de l’Entre-Deux des Canots est bel et bien le domicile de Mathieu Hoarau. Et c'est lui même qui nous en apporte la preuve : c’est l’adresse de cette maison qui figure en en-tête de tous les courriers officiels que le candidat envoie, au préfet ou à la procureure de la République de Saint-Pierre... (voir document ci-dessous).



Voilà donc un candidat qui certifie la main sur le coeur n'avoir rien à voir avec les terrains de son père, rien à voir non plus avec les entreprises qui y sont installées, mais qui est domicilié dans ces locaux construits illégalement lorsqu’il s’agit d’écrire à une magistrate.



Voila un gros mensonge démasqué !



Comment fera-t-il, s'il est élu, pour verbaliser une construction sans permis?



Mathieu Hoarau fait d’ailleurs particulièrement fort dans ce registre, puisque, toujours dans sa vidéo du 4 mars 2021, le candidat affirme qu’il ne régularisera jamais les maisons construites en zones à risque… ce qui est le cas de sa propre résidence ! On est ici, pour parler crûment, à la limite du foutage de gueule.



Comment fera-t-il, demain, si jamais il est élu, pour envoyer les policiers municipaux verbaliser des propriétaires qui auraient construit sans permis alors que lui même réside dans une maison sans permis???



Il serait intéressant de savoir ce que pensera de tout cela la Procureure de Saint-Pierre qui, on le rappelle, dispose parmi ses prérogatives de celle de l’initiative des poursuites et à qui Mathieu Hoarau a fourni, de manière involontaire, la preuve de sa complicité. A suivre !







Une colistière écologiste qui a également construit une piscine en zone protégée



On ne conclura pas sans parler de la cerise sur le gâteau offerte par Isaline Tronc, colistière de Mathieu Hoarau, lequel lui a semble-t-il promis la place de première adjointe. Cadre hospitalier qui affiche sans détour ses conviction animalistes et son hostilité à la vaccination, écologiste de choc adoubée par Jean-Pierre Marchau et soutien de la liste EELV de ce dernier aux dernières régionales, Mme Tronc est l’une des partisanes les plus acharnées du candidat Mathieu Hoarau. Sur les réseaux sociaux, elle ne manque pas une occasion d’attaquer les listes concurrentes au nom de la déontologie et du droit.



Problème : Mme Tronc s’est assise sur le droit et la déontologie lorsqu’il s’est agi de bâtir sa piscine – un accessoire, comme chacun sait, très écologiste. En effet, si, contrairement à Mathieu Hoarau, Mme Tronc vit dans une demeure bâtie en zone constructible, la piscine, dont les plans font apparaître une dimension appréciable, est quant à elle située en zone naturelle… C’est-à-dire, sur le royaume de la faune et de la flore que les écologistes certifient vouloir protéger en changeant les comportements individuels. En tout cas, ceux des autres : faites ce que je dis, pas ce que je fais !



De quoi désespérer Greta Thunberg, mais peut-être aussi de quoi intéresser les autorités chargées de la règlementation…





