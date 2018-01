[Pierrot Dupuy] Et si, au lieu de la responsabilité du préfet, on pointait celle des maires?

"Berguitta" s'éloigne heureusement de notre île sans passer dessus !



Alors que vais dire ?! deux choses : d'abord, Préfet ou pas, rien n’aurais empêché les dégâts aux infrastructures routières et les envahissements ici et là des eaux en furie. J'y reviendrais !



De deux, il est certain que des explications plus précises, doivent être données aux usagers qui ne semblent pas avoir tout saisi, sur les principes de mise en place de l'alerte rouge d'abord (ce fut fait et refait sur les médias) et des plans de vigilances fortes pluies et forte houle.



Il est dit trop de choses et parfois, sous l'emprise de la peur, de la colère; de l'ignorance; des mots, qui peuvent entraîner des réactions négatives, deviennent préjudiciables au bon fonctionnement de plein de choses.



Je regrette personnellement, que dans des épisodes comme celui que nous vivons encore à l'heure où j'écris ces mots, il n'ai pas été pris en compte plus tôt, le droit de retrait autorisé, à se rendre au travail ou non, si on juge avec évidence, que sa vie peut être mise en danger.



Informer les chefs d'entreprises responsables, que parfois, la nature prend le pas sur l’intérêt financier. même, si ce dernier est survie d'entreprise....

Maintenir l'économie face aux éléments, est parfois bien tendancieux, mais il s'étudie au cas par cas !



On oublie souvent, les pouvoirs de police des maires..



Eh oui, il ne faut pas tirer sur l'ambulance qui n'arrive pas, quand il peut y avoir des secouristes, sensés être compétents sur site, pour éviter que les soucis s'aggravent.



Ces derniers en perte de vitesse, appelleront alors l'ambulancier, prêt à intervenir alors, avec l'assurance d'un besoin bien réel, qu'il serait seul (ce qui n'est jamais le cas) capable de gérer! Bon je reconnais que c'est simpliste !!!



Revenons aux dégâts que nous allons constater, demain et après demain après les décrues et que certains ont pu voir en direct, grâce aux technologies modernes, qui n'empêchent pas les choses d'arriver, mais qui les figent; les jugent et qui font polémiques car, nous vivons dans ce monde médiatisé où tout se dit ou presque avec passion.



A chaque épisode naturel, car nous sommes ici dans ce que la nature nous montre chaque fois, avec un peu plus de lucidité; épisodique certes; mais pourtant si réelles!



Nous sommes dans une île, une île qui n'est pas plate; une île qui est soumise de par sa position géographique, à des manifestations venteuses, pluvieuses, houleuses et cycloniques en concentrant le tout.



N'oublions pas le volcan, les incendies et tout autre catastrophes liés aux établissements représentant un danger pour l'environnement.



Mais bon. Ces risques naturels, sont amplifiés par ce que nous humains, oublions au fil du temps.



Les lois de la nature et la constitution géologique et topographique du terrain, qui nous est offert par cette même nature et dont nous nous croyons les maîtres absolus.



Nous construisons par "nécessité" parfois n'importe où et n'importe comment. persuadés que nous avons la technologie nécessaire pour contrer la nature.



Résultat des courses, nous dévions les cours d'eau, les canalisons, les guidons vers nos chefs d’œuvres d'humains et constatons que la nature est souvent plus forte et ce qui coûta un peu, fini par coûter beaucoup plus.....



Mais, je vais arrêter là d'enfoncer une porte restée ouverte.



Porte que personne ne veut refermer ou que le cerveau des uns ou des autres, a tendance à placer dans la boite à oubli.



Pour qui ? pourquoi ? je n'y répondrais pas, je laisse à vos esprits fertiles le soin de polémiquer et de réfléchir.





Le peuple, veut toujours un responsable à ses maux et à ses propres turpitudes.



Un Préfet pourquoi pas ?!



Surtout qu'il vient d'arriver, lui, dans son beau bureau, à l'abri dans son bel uniforme blanc...De blanc !



Ah que c'est beau l’humain en colère ! pourtant demain quand il faudra songer à reconstruire, c'est encore vers lui que l'on portera ses sollicitations et là ce sera l'espoir, de gagner de quoi refaire, ce qu'on est en fait le seuls à avoir eu l'occasion de faire quoi déjà ??? Détruire et participer à cette destruction avec l'accord de qui déjà ???



On en revient pas aux maires ?! Non Ah pardon je croyais !



Bonne nuit et n'hésitez pas fâchez vous ! Mais vos mots, vos maux, votre futur, c'est dans les mains de qui, que vous les mettez confiants ???