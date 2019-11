A la Une . [Pierrot Dupuy] Et pendant ce temps-là à la mairie de St-Denis, les affaires continuent...





Pour résumer, Johan Calapaya qui est agent de sécurité titulaire au Cabinet de Gilbert Annette, un boulot qui rapporte apparemment bien puisqu'il roule dans une BMW X6 blanche à 120.000€ toute neuve, s'était servi de ses relations privilégiées avec Mickaël Francourt, Mike de son petit nom, le responsable du gardiennage de la ville, pour faire attribuer l'ensemble des marchés de la ville à deux sociétés de gardiennage, Aero et Speg.



Par le plus grand des hasards, Aero appartient à Martine, l'épouse de Johan Calapaya, et Speg à son beau-frère, le frère de Martine.



Ainsi, Gilbert Annette se constitue une petite armée de gros bras qui seront bien utiles au moment des prochaines élections.



Depuis notre article, tous les protagonistes de cette affaire ont été entendus par les forces de l'ordre suite à une enquête diligentée par le parquet de Saint-Denis.



On aurait pensé que ça les aurait calmés.



Il n'en est rien. Pour preuve, cet arrête préfectoral (voir ci-dessous) qui autorise la société "Aero Sécurité Privée", sur demande de la mairie de Saint-Denis transmise "par courriel le 30 octobre", "à exercer sur la voie publique les missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont elle a la garde, sur le site de la manifestation intitulée "Anniversaire de l'inauguration de la pépinière" organisée par la mairie de Saint-Denis dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis, le vendredi 8 novembre".



