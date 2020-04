[Pierrot Dupuy] Et pendant ce temps-là à Mayotte, l'ARS publie la carte des malades commune par commune

Zinfos avait été le premier dimanche dernier à publier la carte des patients atteints du coronavirus, commune par commune Cette information, l'ARS avait toujours jusque-là refusé de la communiquer à la presse qui en faisant régulièrement la demande, sous prétexte du secret médical et du droit des patients au respect de leur vie privée.Il a fallu qu'une médecin de La Possession la publie par mégarde sur sa page Facebook, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un document confidentiel strictement réservé à quelques professionnels, pour que nous y ayons accès. Et qu'elle soit ensuite reprise par l'ensemble de la presse à La Réunion.Le lendemain, très embarrassé, le préfet se fendait d'un communiqué dans lequel il annonçait que cette carte avait vocation à être diffusée au début de la semaine suivante aux médias : ""Depuis quelques jours, Santé publique France a commencé la production de synthèse quotidienne sur l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Ce document était diffusé à une liste restreinte de professionnels directement intéressés à la gestion de crise. Son format allait être stabilisé pour en permettre une diffusion en début de semaine prochaine aux médias".C'était lundi dernier. Nous sommes jeudi et toujours aucune carte à l'horizon...Pendant ce temps-là, l'ARS de Mayotte publie une carte de tous les cas, commune par commune, comme le prouve le document que nous publions ci-dessus !Pour une fois que Mayotte devance La Réunion, c'était à souligner.Il n'empêche, M. le préfet, que nous attendons toujours la carte pour La Réunion...