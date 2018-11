(Pierrot Dupuy) Et pendant ce temps-là, Gilbert Annette installe les décorations de Noël !

Scène totalement surréaliste aujourd'hui sur le Barachois.



Alors que Saint-Denis est à feu et à sang, alors que le centre-ville est occupé par des manifestants, alors que la circulation est encore perturbée par des barrages à certains ronds-points du boulevard Sud, alors que les Dionysiens se terrent chez eux à la nuit tombée par peur des pillages, Gilbert Annette n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer ses employés municipaux installer... les décorations de Noël !



Nous voilà au moins rassurés. Gilbert Annette et ses adjoints sont toujours vivants.



On pouvait en effet légitimement se demander s'ils n'avaient pas disparu.



Voilà 5 jours que la Réunion est complètement bloquée, que l'économie est à l'arrêt, que des hordes de caniards obligent les entreprises et les commerces dionysiens à fermer, que des policiers et des gendarmes sont blessés pour essayer de protéger la population... Et Gilbert Annette et son équipe municipale, au premier rang de laquelle il faut quand même citer Ericka Bareigts qu'on a connu plus bavarde et plus présente dans les médias pour des futilités, Gilbert Annette donc est totalement absent.



Pas un mot, pas un communiqué, pas un élu présent sur le terrain pour essayer de calmer la situation.



J'espère que ce n'est pas parce qu'ils sont tous à Paris pour le Congrès des Maires..