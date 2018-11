[Pierrot Dupuy] Espérons que les barrages n'ont pas empêché les maires de partir au Congrès à Paris...

Le 101e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France se déroulera à compter de demain jusqu'au jeudi 22 novembre à Paris, Porte de Versailles.



Ce qui signifie qu'ils ont été nombreux à prendre l'avion ces derniers jours.



Nous espérons que les manifestations des gilets jaunes ne les ont pas trop perturbés et qu'ils n'ont pas raté leur avion hier soir, à cause des manifestations des gilets jaunes...



C'est de l'ironie bien sûr.



Les derniers élus devaient prendre l'avion ce soir.



Nul doute qu'ils vont se faire discrets lors du passage au dernier barrage, à Gillot.



Une chose est sûre. Si les Réunionnais souhaitent voir leurs maires et leurs adjoints pour leur faire part de leurs doléances, ils ont plus de chances de les croiser dans le hall de l'aéroport de Gillot que sur le terrain, pendant que ça chauffait, aux côtés de leurs administrés et des forces de l'ordre.