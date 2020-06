A la Une . -Pierrot Dupuy- Ericka Bareigts rattrapée par la délinquance et la violence

Une violente agression quelques minutes avant le début de son meeting a contraint Ericka Bareigts à annuler un meeting qu'elle devait tenir ce soir en centre-ville de Saint-Denis.

Il y a quelques mois de cela, suite à ses propos maladroits concernant les policiers "qui ne sortent pas la nuit", Gilbert Annette s'était félicité du taux très bas de la délinquance à Saint-Denis. A l'écouter, sa ville était particulièrement sûre et il ne comprenait pas pourquoi on faisait autant de bruit pour une affaire somme toute mineure, selon lui.



Il y a les chiffres officiels et il y a la réalité.



La réalité, les Dionysiens la vivent tous les jours et ils savent très bien que Saint-Denis n'est pas une ville sûre. Et les femmes le savent particulièrement qui prennent bien soin à ne pas se promener seules, passée une certaine heure.



Ce soir, Ericka Bareigts a été rattrapée par la réalité.



Alors qu'elle devait tenir à 17h30 un micro-meeting sur la place Paul Vergès, à proximité de la verrue que constituent les friches de l'Espace Océan, elle a été contrainte d'annuler sa réunion après une agression d'un homme par un groupe de jeunes délinquants.



La victime, qui habite dans un immeuble SHLMR de la rue Issop Ravate à proximité, est resté sans connaissance à la suite des coups reçus et a du être transporté à l'hôpital par les pompiers.



Les colistiers d'Ericka Bareigts, qui se tenaient à proximité, sont finalement partis sans avoir pu tenir leur meeting.









