A la Une . [Pierrot Dupuy] En mai 68, on faisait la révolution en montant sur les barricades. En 2018, on "like"





J’en ai déjà parlé dans mon édito de mercredi matin, mais je voudrais revenir sur le sujet car vraiment, ça me tape sur le système !



J’en ai marre de recevoir tous les jours des dizaines et des dizaines de messages Facebook m’appelant, sous des formes diverses, à manifester le 17 novembre prochain.



Notons au passage que celui qui est à l’origine de cet appel n’est pas très malin. Le 17 novembre tombe un samedi. Appeler à bloquer un pays un samedi, je ne vois pas trop l’intérêt puisque presque personne ne travaille ce jour-là.



Tout au plus, on va empêcher les mères de famille d’aller faire leurs courses ou d’emmener les enfants se promener. Bien joué !



A se demander si ce n’est pas Emmanuel Macron qui est à l’origine de cette initiative, histoire de faire baisser la pression tout en évitant des dommages trop importants…



Mais c’est surtout cette multiplication de messages qui m’énerve. En mai 68, on montait sur les barricades pour faire la révolution. En novembre 2018, on partage un message rédigé par d’autres sur Facebook.



Autres temps, autres mœurs…



Restera à voir combien ils seront véritablement dans la rue le 17 novembre. Je ne prends pas grand risque à parier qu’ils seront bien moins nombreux que ceux qui ont « liké » l’appel à manifester !



Pour revenir à l’appel lui même, je cite une partie du message qui appelle à « ne faire aucun achat, n'aller dans aucune banque, ne pas se servir aux pompes à essence, aucun cinéma, aucune dépense de quelque sorte, ne pas dépenser un seul centime, aucune caisse en marche dans tout le pays, pas prendre de transport en commun. Là oui on bloque ce qui emmerde le plus le gouvernement, c'est a dire le fric.... »



Pas mal… Et j’imagine que celui qui a partagé ce message l’a fait depuis son dernier smartphone à 1.000€…



Quand au fond du discours, celui qui n’aura pas fait le plein d’essence le 17 et qui va se retrouver avec son bac vide, faudra bien qu’il le fasse le 18. La mère de famille qui n’aura pas fait ses courses le 17 et dont le frigidaire sera vide pour nourrir ses enfants, faudra bien qu’elle le remplisse le 18. Ou alors, qu’elle ait anticipé en le faisant le 16…



Et tout est à la venant.



Du coup, vous l’avez compris. Oui, je pense que cet appel à manifester ne servira à rien. Même si les raisons d’être mécontent sont nombreuses. Pierrot Dupuy Lu 256 fois





Dans la même rubrique : < > Le Musica en escale à La Réunion Un nouvel hôtel-résidence de luxe à La Saline