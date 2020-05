A la Une . [Pierrot Dupuy] Emmanuel Séraphin : Quand on monte au cocotier, faut s'assurer qu'on n'a pas les fesses sales Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 15:09 | Lu 1787 fois





Dimanche soir, Emmanuel Séraphin, le leader de l'opposition sur Saint-Paul et bras droit d'Huguette Bello, publiait sur sa page Facebook un commentaire duquel il ressortait que Cyrille Hamilcaro venait d'être nommé directeur de cabinet à la mairie de Saint-Paul, avec un salaire supérieur à 8.000€ par mois.



Heureusement qu'Emmanuel Séraphin n'est pas journaliste ! En deux lignes, il a réussi la performance de se tromper deux fois.



Un, Cyrille Hamilcaro n'est pas directeur de cabinet mais simple membre du cabinet. Ce qui n'est pas du tout pareil.



Deux, son salaire n'est pas de 8.000€ par mois, loin s'en faut.



Au delà de ces erreurs dont on espère qu'elles ne sont pas volontaires, il est assez choquant que ce soit Emmanuel Séraphin qui dénonce cette nomination.



Pour ceux qui auraient la mémoire courte, rappelons que c'est le même Emmanuel Séraphin qui avait été recruté à la Région sous Paul Vergès et qui, au lieu de travailler, faisait de la politique sur le terrain à Saint-Paul. Il a été plusieurs fois candidat aux cantonales, jusqu'en 2008.



C'est le même Emmanuel Séraphin qui, lorsque Huguette Bello a été élue maire de Saint-Paul en 2008, avait été nommé directeur de cabinet au TCO sur la demande expresse d'Huguette Bello, comme le révèle



Qui est mieux placé que Témoignages pour savoir ce qui se tramait à l'époque au sein du PCR et de son appendice le PLR ?



Combien touchait alors Emmanuel Séraphin en tant que directeur de cabinet? Y travaillait-il plus qu'à la Région, sous feu Paul Vergès ?



Voilà les questions auxquelles nous aurions aimé qu'il réponde.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur