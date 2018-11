[Pierrot Dupuy] Emmanuel Macron va payer pour tous les autres

« Les élites n’ont pas conscience de ce qui se passe ». Cette phrase est de Christine Lagarde, elle-même membre de cette élite, sauf qu’elle a l’air d’être un peu plus lucide que les autres.



Effectivement, les élites sont complètement déconnectées de la réalité. Et j’ai de la peine à voir Edouard Philippe au niveau national, et Didier Robert dans une moindre mesure localement, tenter d’éteindre l’incendie qui est en train de se propager avec de pauvres verres d’eau.



Il est malheureusement trop tard.



Le Premier ministre est complètement déconnecté de la réalité. Il n’a pas compris que la hausse des prix de l’essence et du gasoil n’a été que l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Que le mal est bien plus profond.



Pourquoi les manifs de samedi seront un succès ? Parce que les Français, et les Réunionnais, en ont marre. Tout simplement.



Emmanuel Macron a eu beaucoup de chance jusqu’à maintenant. Mais apparemment sa chance est en train de le quitter. Il va payer pour tous les autres. Tous ces présidents, tous ces Premiers ministres, tous ces hommes politiques, qui n’ont eu de cesse de nous faire des sourires par devant tandis que, tels des prestidigitateurs, ils en profitaient pour nous faire les poches par derrière. Ni vu ni connu.



Mais le Français, comme le Réunionnais, il est peut-être couillon mais à force, il finit par comprendre. Et une fois qu’il a compris, et quand en plus il voit que ça continue, encore et encore, il finit par se mettre en colère.



Et là, la plus petite goutte peut faire déborder le vase.



En l’espèce, ça a été l’augmentation du carburant, mais ça aurait pu être n’importe quoi d’autre. La coupe était pleine.



Et c’est pourquoi la « super prime » de 4.000 euros offerte par Edouard Philippe ne fera pas plus d’effets qu’un cautère sur une jambe de bois.



Pas plus que les menaces de Christophe Castaner à l’encontre des manifestants qui bloqueraient la circulation.



Mais bien sûr qu’ils vont la bloquer, la circulation. Et le comble de la honte pour le nouveau ministre de l’Intérieur serait que les policiers refusent d’obéir à ses ordres, car solidaires des manifestants…



Car il est trop tard. C’est avant qu’il fallait réagir. C’est avant qu’il fallait arrêter de rajouter des impôts aux impôts, des taxes aux taxes, tout en nous promettant l’inverse.



C’est avant que les Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, auraient dû s’attaquer aux vrais maux de notre société française, en diminuant les dépenses monstrueuses de l’Etat. Mais ça, ça aurait demandé du courage et autre chose que des mots et des promesses.



Il l’ont tous dit et répété, mais aucun ne l’a fait.



Aujourd’hui, l’heure de l’addition est arrivée. Et elle va être salée.



Encore une fois, c’est Emmanuel Macron qui va payer. Même s’il n’est pas plus coupable que les autres. Un peu moins peut-être, même.



Et que les autres hommes et femmes politiques ne se réjouissent pas. Même s’ils font mine de soutenir le mouvement, même s’ils en profitent lâchement pour essayer de redorer leur blason en tapant sur Emmanuel Macron et Edouard Philippe, ils sont autant discrédités qu’eux. Et eux aussi paieront la note…