(Pierrot Dupuy) Disparition de Guy Jarnac, "l'ami réunionnais" du président Mitterrand

Avec Guy Jarnac qui, ayant des soucis de santé, s'était progressivement retiré ces dernières années de la vie publique, disparait un personnage fort en couleur, dont la flamboyance nait avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République.



Ancien directeur de banque



Ce diplômé de sciences économiques, né le 20 février 1933 en Gironde, démarre sa carrière comme directeur de banque. De 1960 à 1972, Guy Jarnac dirige dans la Grande Ile la Banque de Madagascar et des Comores pour ensuite s'installer à La Réunion où il prend la direction, au Tampon, d'une entreprise de textile, Manuco. Il conforte dans les années qui suivent sa nouvelle orientation professionnelle en présidant plusieurs autres entreprises toutes spécialisées dans la confection industrielle : Trimécor, Trinité et Manuré.



Ces entreprises en 1978-1979, vont être le siège de plusieurs conflits syndicaux et comme les salariés sont syndiqués à la CFDT, Guy Jarnac aura la bonne idée, pour contenir leurs revendications et surtout limiter le développement de ce syndicat, de "susciter" l'implantation d'une autre organisation, plus compréhensive, la CGTR.



Au début de la décennie 1980, d'autres difficultés surgissent. Les entreprises de Guy Jarnac sont soumises à rude concurrence du fait d’importations de textile, notamment mauricien.



Un des piliers de l'émergence du PS à la Réunion



C'est également en 1980, alors que les élections présidentielles en préparation rythment l'actualité nationale, que Guy Jarnac se rapproche des socialistes locaux. Fort de son aura de chef d'entreprise, il sait se montrer utile et plein de ressources au sein d'une fédération socialiste sans force militante, sans appareil, sans moyens et tiraillée par de multiples divisions.



C'est dans ce contexte que la Fédération socialiste doit préparer la venue à La Réunion de François Mitterrand, candidat aux élections présidentielles. En se proposant d'héberger le candidat socialiste chez lui au Tampon, et surtout en activant ses relations, Guy Jarnac va montrer toute son efficacité. Il va également permettre à l'anémique Fédération socialiste, dont un des responsables publiait le jour de l'arrivée de François Mitterrand, une lettre ouverte au candidat du PS expliquant pourquoi il boycotterait son séjour, de ne pas se déconsidérer totalement.



Guy Jarnac, "l'ami réunionnais de François Mitterrand"



C'est à partir de cette initiative du chef d'entreprise tamponnais, et de l'élection de François Mitterrand l'année suivante, que se diffuse cette petite musique de Guy Jarnac "l'ami réunionnais du Président". Une musique qui n'était pas pour déplaire à notre chef d'entreprise qui aborde alors, après 1981, une nouvelle vie, celle de responsable de la Fédération socialiste locale.



C'est alors qu'on apprend, ici et là, qu'en fait Guy Jarnac aurait eu un long passé socialisant dans les années 1960, mais qu' en raison de ses activités, il avait dû se montrer très discret.



Nommé par Mitterrand au Conseil économique et social



En tout cas après 1981, la discrétion ne sera plus de mise, Guy Jarnac enchainant localement et au niveau national responsabilités et fonctions. Membre des instances du PS à la Réunion, Guy Jarnac est ensuite nommé "Responsable des Etudes". Avec son ami Jean-Pierre Haggai, directeur de la SODERE, organisme qui va beaucoup soutenir ses entreprises, Guy Jarnac va être chargé de rédiger le projet du PS pour ma Réunion. Un travail qu'ils ne mèneront pas à terme, Jean- Claude Fruteau, nouveau responsable du PS local, finissant par leur retirer, comme à leurs camarades experts, cette mission pour la confier à Wilfrid Bertil.



En 1984, Guy Jarnac est nommé membre du Conseil Economique et Social. Il siègera dix ans dans cette assemblée et présidera le groupe DOM-TOM de ce Conseil. Il sera également membre du Commerce Extérieur.



Vice-président de la Région sous Paul Vergès



Localement, candidat dès 1983 au Conseil régional sur la liste socialiste conduite par Jean-Claude Fruteau, il intégrera l'assemblée régionale en 1988. Il est alors élu socialiste. Guy Jarnac se rapproche ensuite des Sudre, Camille et Margie. Il rejoint Freedom et siège alors comme élu de ce mouvement à la Pyramide inversée. C'est ensuite la liste Alliance, conduite par Paul Vergès, qu'il rallie. Elu de l'Alliance, il est nommé vice-président du Conseil régional et obtient de Paul Vergès la délégation aux Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Audiovisuel.



Il continuera longtemps d'être proche de Camille Sudre qu’il continuera à épauler et à conseiller pendant de longues années, toujours dans l'ombre, au sein de la société détenant radio Freedom.



Sur le plan municipal, la réussite électorale de Guy Jarnac sera plus limitée. Résidant à la fin des années 1980 à l'Entre-Deux, ses multiples tentatives pour se faire élire à la tête de cette municipalité vont toutes échouer.



Quant à sa carrière de chef d'entreprise, elle a pris fin au début des années 2000 lorsque le groupe Jarnac est liquidé. Ses sociétés, passage obligé de tous les ministres socialistes sous les gouvernements de François Mitterrand, cumulaient alors de lourdes pertes et la gestion de Guy Jarnac avait même alors été très controversée