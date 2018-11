A la Une .. [Pierrot Dupuy] Didier Robert essaie d’éteindre l’incendie du 17 novembre





La mayonnaise semble prendre autour du mouvement prévu le 17 novembre prochain et oblige les politiques à réagir.



Au niveau national, Emmanuel Macron va intervenir ce soir dans le journal télévisé de TF1. Il devrait annoncer un certain nombre de mesures permettant d’amortir l’impact de la hausse du prix des carburants.



Car il a bien compris que cette nouvelle hausse a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et qu’elle risque de mettre des dizaines, des centaines de milliers de Français samedi dans la rue.



A la Réunion, Didier Robert a lui aussi senti cette révolte qui gronde et il a annoncé hier quelques mesures à même, ou tout au moins il l’espère, de calmer un peu cette colère.



Il a essayé de toucher le maximum de personnes.



Il y aura tout d’abord la création d’un fonds de compensation routier pour les familles les plus défavorisées à hauteur de 100€ par an et qui devrait concerner 100.000 familles.



Il présente à mon avis deux inconvénients. D’abord, il s’en trouvera toujours pour estimer que ce n’est pas assez. Alors qu’il n’est pas là pour rembourser toutes vos dépenses en essence, mais juste de rembourser aux plus défavorisés le surplus provoqué par la hausse récente des prix.



Mais surtout, une fois de plus, les classes moyennes sont laissées de côté. Vous savez, cette pauvre classe moyenne qui paye tout, impôts, taxes, et qui n’a droit à rien…



Alors, vous me direz, mais si, on a pensé à elle puisque Didier Robert a annoncé la création d’une prime auto-verte régionale de 1.500€, qui viendra s’ajouter à la prime nationale de 2.500€, pour quiconque achètera une voiture propre, hybride ou électrique.



Prime à laquelle on peut ajouter la diminution de l’octroi de mer à 2,5% sur les voitures hybrides, alors qu’elle est déjà de 0 pour les véhicules électriques.



Certes, mais pas sûr que ce soit suffisant pour calmer leur colère. Car eux aussi sont en colère…



Du coup, les opposants à Didier Robert montent au créneau. Ils ont bien senti la faille et appuient là où ça fait mal. Mais j’ai envie de leur dire : « un peu de pudeur, mesdames, messieurs »…



Les augmentations actuelles ne sont que l’application de lois nationales. D’abord celle de 2015, dont le rapporteur n’était autre qu’Ericka Bareigts !



Mais surtout, toutes les lois prévoyant un alignement des prix des carburants de la Réunion sur ceux de la métropole ont été votées par l’ensemble des députés ultra-marins. Dont Huguette Bello… Et sont l’œuvre du gouvernement d’Emmanuel Macron dont Gilbert Annette est le dernier défenseur à la Réunion.



Quel bal des faux-culs… Pierrot Dupuy Lu 769 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Le diabète de type 1: La maladie mortelle que "les médecins traitants ne connaissent pas" Correctionnelle: Elle attache ses deux chiens et les laisse mourir