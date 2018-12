(Pierrot Dupuy) Didier Hoareau, un meneur Gilet jaune qui détonne au volant de son 4x4 BMW X6 !

Le mouvement des Gilets jaunes tire vers la fin.



Certains parlent d'une révolte des petites classes moyennes, à la différence de Mai 68 qui était une révolution estudiantine. Personnellement, je parlerais plutôt d'une révolte de tous ceux qui ne se reconnaissaient plus dans la politique, qui ne votaient plus depuis longtemps, et qui n'ont trouvé que ce moyen pour exprimer leur ras-le-bol, leur rejet de cette classe politique dans laquelle ils ne se reconnaissent plus.



Aujourd'hui, cette classe moyenne est rentrée chez elle. Ne restent plus que les "gratelles" qui ont un QI proche de celui d'un moineau et une grande gueule à la mesure de la grosseur de leurs biceps, et qui n'aspirent plus qu'à une chose : faire ce qu'ils ont toujours fait, mettre la pression pour les élus pour "gaign un ti contrat".



Il n'y a qu'à voir la dégaine de ceux qui ont rendu visite au président du Département aujourd'hui, qui n'ont pas hésité à dégager une jeune femme, une vraie Gilet jaune celle-là, en l'insultant, pour lui piquer sa place dans la délégation, il n'y a qu'à voir le ton employé et les insultes qui ont fusé, pour comprendre le niveau des arguments déployés...



Pourtant, dans ces jusqu'au-boutistes, une ou deux figures émergent.



Une des plus visibles, qui se met en scène régulièrement sur Facebook pour appeler à la poursuite des barrages, s'appelle Didier Hoareau.



Beau gosse, parlant bien et fort, un certain charisme, manifestement des dons pour la manipulation... Mais qui dont donc ce Didier Hoareau?



Quelques recherches plus tard, nous découvrons un personnage pour le moins étonnant... qui détonne franchement dans le paysage des Gilets jaunes composé plutôt, comme je l'ai dit, de membres de la petite classe moyenne, celle d'allocataires du RSA qui triment pour boucler les fins de mois dès le 10 du mois !



Didier Hoareau n'a rien d'un allocataire du RSA ! Grand amateur de montres de luxe, il roulait jusqu'à il y a peu en Porsche Cayenne, qu'il a récemment délaissée au profit d'un 4x4 BMW X6 5 litres D tri turbo, d'une valeur neuve de 140.000€ !



Une BMW X6, ça ne vous rappelle rien? Gagné ! Thierry Robert ! Et ça tombe bien, Didier Hoareau est copain comme cochon avec l'ancien maire de Saint-Leu (voir photo).



Avec TAK aussi. Il est d'ailleurs allé voir le maire du Tampon au plus fort des manifestations des Gilets jaunes pour lui demander une place sur sa liste aux municipales en 2020.



Moi qui croyais naïvement que les Gilets jaunes ne voulaient pas être manipulés par des politiques ! Ou alors ils sont bêtes comme leurs pieds et n'ont rien vu, ce qui est quand même étonnant dans la mesure où tout se sait à la Réunion, ou ils étaient complices. Ce qui serait encore plus grave.



On l'a vu, Didier Hoareau a des goûts de luxe. Comment fait-il pour se payer tout ça? Et c'est là qu'on découvre qu'il est gérant d'au moins cinq sociétés, qu'il a par exemple récemment racheté la salle de sport en face du Marché couvert du Tampon et qu'il est le président de l'UNOSTRA.



L'UNOSTRA, l'Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles ? Oui, tout à fait. Parce que c'est là que ça touche au sublime, le principal métier de Didier Hoareau est d'être transporteur routier. Et grâce à son titre de président de l'UNOSTRA, il s'est arrangé pour bénéficier d'une part du juteux marché du transport des galets sur la Nouvelle Route du Littoral.



Voilà donc quelqu'un qui se sert des bénéfices qu'il engrange sur la NRL... pour combattre la même NRL initiée par Didier Robert !



Et comme il a de l'argent, comme Pierrick Robert, il a de l'ambition. Déjà en 2015, en répondant à un ami sur un post sur Facebook, il ne cachait pas qu'il pensait déjà à devenir un jour président de la Région (voir capture d'écran ci-dessous).



Dieu nous en préserve !