[Pierrot Dupuy] Deux Réunions cohabitent. Attention au jour où ça pètera !

Le 17 novembre prochain, on nous annonce que la France, et la Réunion, seront bloqués par un immense mouvement de protestation.



Jusque là, aucun problème. Manifester est un droit constitutionnel et nul n’envisage de le remettre en question. Là où je me pose quelques questions, c’est quand on me dit que c’est pour lutter contre la baisse du pouvoir d’achat.



Que les mesures prises par le gouvernement Macron piquent quelques euros sur les retraites de nos anciens, nul ne peut le contester. Et il conviendrait, mais ce n’est que mon opinion personnelle, de faire en geste en leur direction.



Que l’augmentation du prix de l’essence et du gasoil mette à mal le porte-monnaie des plus défavorisés, c’est une évidence.



Mais, à l’évidence, pour d’autres qui pourtant se plaignent tout autant, la situation n’est manifestement pas si catastrophique que ça.



Prenons quelques exemples : Mardi soir a été inauguré au Port l’agrandissement d’une galerie commerciale : 85 commerces et restaurants, 10.000m2 de boutiques supplémentaires… Des boutiques de vêtements de luxe, de lingerie, des bijouteries… J’en passe et des meilleures. Et depuis mardi soir, la galerie ne désemplit pas. L’argent i mank a nou ?



Autre exemple, on nous annonce que bichik la monté. 80€ le kilo à St-Benoit, 120€ à Saint-Louis ! Vous pensez naïvement qu’à ce prix-là, personne ne va en acheter ? Détrompez vous ! A peine arrivé, aussitôt parti. Il n’y en avait pas assez pour répondre à la demande. Et on nous dit que notre pouvoir d’achat est en baisse ?



Vous en voulez encore ? Les premiers letchis arrivent sur les étals des marchés. Dans quelques jours, ils seront à quelques euros le kilo. Là, ce sont les premiers et ça se paye. 20€ le kg. Ils n’étaient pas encore arrivés qu’ils avaient disparu ! Et on veut me faire croire que le peuple crève de faim ?



Les concessionnaires de voitures de luxe n’ont jamais vendu autant de Mercedes, de BMW ou de Porsche.



Alors, quelles leçons tirer de tout cela? D’abord, que le Réunionnais, comme le Français est un râleur. On aime manifester, on aime critiquer, on aime pleurnicher. Mais s’arrêter à ça serait passer à côté de l’essentiel.



Il y a deux mondes à la Réunion. Un monde des exclus, de ceux qui tirent le diable par la queue. Ceux-là même dont on parle dans les statistiques quand on nous dit que la moitié des Réunionnais vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors oui, pour ceux-là, quelques euros en moins sur leurs revenus, c’est une catastrophe. Mais bizarrement, ce ne sont pas eux que l’on entend le plus. Ils n’ont ni le temps ni l’envie, anesthésiés qu’ils sont par la misère et le désespoir. Quand ce n’est pas, malheureusement, par l’alcool.



Et à côté, il existe une autre Réunion qui vit dans le luxe et l’opulence. Et contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains, il ne s’agit pas uniquement, loin s’en faut, de fonctionnaires zoreils qui profitent de la surémunération. Ce ne sont pas les Zoreils qui achètent les bichiques à 120€ le kg ou les letchis à 20€. Et pourtant, ce sont ceux-là qui râlent le plus, et qu’on voit le plus dans les manifestations. Quitte à y venir en voiture de luxe.



Le vrai danger pour le pouvoir viendra le jour où les premiers, la moitié de la population qui survit plus qu’elle ne vit, descendra dans la rue. Ce jour-là, ce ne sont pas les quelques policiers ou gendarmes que nous avons ici qui seront suffisants pour contenir leur colère…