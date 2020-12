La grande Une Pierrot Dupuy - Des Portois prêts à défier le couvre-feu du préfet

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 08:47 | Lu 4146 fois

Voila ce qui arrive quand une décision idiote est prise : faut s'attendre à des réactions idiotes !



Depuis hier au moins, fleurit sur les réseaux sociaux un appel au rassemblement ce soir pour un grand défilé pour le Réveillon. Rendez-vous est donné pour minuit et demi.



On peut facilement imaginer le programme : feux d'artifices et rodéos. Difficile d'imaginer que tout ce beau monde sera rentré tranquillement à la maison pour 1h du matin.



Que va faire le préfet pour faire respecter son arrêté de couvre-feu ridicule ? Envoyer la police en masse ? L'armée ?



Ca va chauffer ce soir au Port ! Il y a fort à craindre que les explosions de grenades lacrymogènes ne se mêlent à celles des feux d'artifices et des pétards.



