(Pierrot Dupuy) Daniel Honoré, un engagement politique avant le militantisme culturel

Ce que nous laisse Daniel Honoré



Avant d'être l'écrivain qu'il va devenir, Daniel Honoré a d'abord été un militant et responsable politique.



Militant politique, Daniel Honoré l'a d'abord été au PCR où il exerce les fonctions de secrétaire de la section de Saint-Benoit. Parmi ses membres, relevons notamment André Marimoutou, le père de l'actuel Recteur et un certain... Gilbert Ramin, le frère de Julien, dont le décès a précédé de peu celui de Daniel Honoré.



C'est Daniel Honoré qui, en 1977, conduit la liste communiste aux élections municipales à Saint-Benoît. Mais dans les années qui suivent, Daniel Honoré et certains de ses camarades entretiennent des relations très critiques à l'égard de la direction du PCR.



Au début de la décennie 1980, Daniel Honoré quitte avec d'autres communistes bénédictins le PCR pour rejoindre un autre dirigeant célèbre qui, lui également, vient de rompre avec Paul Verges, Jean- Baptiste Ponama.



Ponama, Honoré et ses camarades bénédictins Marc Soucramanien et Michel Réal, vont ensemble créer le Mouvement pour l'Indépendance de La Réunion (MIR).



Après le départ d'Honoré du PCR, c'est Gilbert Ramin qui représente ce parti à Saint-Benoit. Avec André Marimoutou, resté fidèle au PCR, Honoré et ses camarades passés au MIR vont créer divers mouvements culturels à Saint-Benoît, leur amitié transcendant leurs divergences de parti, renforcée il est vrai par leur détestation commune de Jean-Claude Fruteau qui incarne désormais dans leur commune le PS.



Mais assez vite c'est l'engagement culturel qui supplée à l'engagement politique chez Daniel Honoré, tout en demeurant un militant.



Militant culturel, il entame alors une oeuvre considérable avec talent et bonheur tout en cultivant humilité et discrétion.



Ce sont ces aspects qui ont été unanimement salués et auxquels nous voudrions ici rendre également hommage en vous proposant, tirée d'un de ses ouvrages, une sélection de proverbes créoles que Daniel Honoré nous a fait découvrir ou redécouvrir :



Aforstan Koupé, lo dans la si i arive kasé



Baramine i tramb pa dovan kap



Bat pa si tambour out frèr



Bef i sar labatoir, i moke bef brankar



Bilinbi la di : mang lé èg



Dan in sak sarbon i tire pa la farine



Dézord lam la mer i anpès pa ti poison dormi



Domand pa lo diab lo bénite



Domin, la pa kui sa



I nétoye pa park bef ek bros a dan



In boug gabié, i mor zamé



In sel pié d' boi i fé pa in foré



In tone zoli parol i ranpli pa mon marmit'



Lo prèt i répète pa la mès



lo ra i monte pa si ferblan



Lotel i rofize pa gourman



Lo zié lé kouyon