(Pierrot Dupuy) D'où vient le brusque amour d'Annick Girardin pour Vanessa Miranville ?

Il y a quelques jours, Annick Girardin changeait la photo de couverture de sa page Facebook au profit d'une autre où on la voyait aux côtés de Vanessa Miranville.



Ce matin, c'est par l'intermédiaire de la maire de la Possession qu'elle passe pour annoncer aux Réunionnais qu'elle va arriver "mardi ou mercredi". Au micro de RTL, Vanessa Miranville a ajouté qu'elle aurait l'intention de se rendre aux quatre coins de l’île pour rencontrer le "plus de Réunionnais du mouvement Gilets Jaunes possible". Elle participerait notamment à des réunions ouvertes avec "des centaines de personnes".



Je sais bien qu'Annick Girardin ne compte plus beaucoup de soutiens dans l'ile, surtout depuis que même Thierry Robert lui a tournée le dos, mais quand même ça fait un peu beaucoup.



D'où vient ce brusque élan d'amour?



En politique, rien n'est gratuit. Et on ne donne rien sans espérer un retour. Je ne serai pas plus étonné que ça si demain, j'apprenais que Vanessa Miranville figurait sur la liste En Marche aux européennes...