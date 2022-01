A la Une . Pierrot Dupuy - Covid : "Le scénario du pire s'éloigne"

Le nombre de malades du Covid explose littéralement à La Réunion. Le taux d'incidence dépasse actuellement les 2.600 cas pour 100.000 habitants selon le dernier bilan de l'ARS contre la moitié la semaine précédente. Et pourtant, le préfet, contre toute attente, n'a pas aggravé les mesures de contrôle. Pas de confinement le week-end, ni de durcissement du couvre-feu.

Pour prendre ce type de décision, le préfet est en lien étroit avec le ministre des Outre-mer à Paris, qui lui- même échange constamment avec Matignon et le ministère de la Santé.

Si une telle décision a été prise, c'est donc qu'ils disposent d'informations que nous n'avons pas, ou tout au moins pas encore.

L'explication pourrait venir de l'interview accordée ce matin à France Inter par Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris et surtout membre du Conseil scientifique, selon qui "le scénario du pire s'éloigne". Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 19:39

"Le scénario du pire s’éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections au Covid-19 a été passé ces jours-ci au moins en Île-de-France", a affirmé ce matin l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, sur les ondes de France Inter.



Et si c'était là l'explication de la décision du préfet de ne pas nous faire passer en confinement le week-end et de ne pas élargir les horaires du couvre-feu ?



Jeudi, devant les maires, le préfet Jacques Billant semblait plutôt favorable à de telles mesures. Du moins, c'est l'impression qu'en ont retiré les maires présents, certains abondant d'ailleurs dans son sens tandis que d'autres allaient même jusqu'à réclamer un confinement total. Nous tairons les noms par charité chrétienne. Ils doivent se sentir bien morveux aujourd'hui.



Et le lendemain ? Rien. Aucun changement. Que s'est-il passé en 24 heures pour que le préfet change ainsi radicalement d'avis ?



Le pic bientôt atteint



C'est probablement que le gouvernement disposait en avant-première d'informations indiquant que le pic de la crise était en train d'être passé, tout au moins en métropole. Il semblerait que nous ayons une à deux semaines de retard à La Réunion dans ce domaine.



Dans le même temps, comme l'a déclaré ce matin l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, dont je rappelle qu'il est membre du Conseil scientifique, la situation dans les hôpitaux est certes très tendue mais le système de santé a tenu.



"Les admissions à l’hôpital pourraient continuer a augmenter. Le pic sera atteint dans la semaine qui vient", a-t-il précisé. "Les hôpitaux seront encore très sollicités" dans les prochaines semaines mais "le nombre d’infections va décroître au mois de février", selon lui. En faisant toutefois remarquer que ce ne sont que "des projections".



Mais là n'est peut-être pas le plus important. Selon lui, "Delta est à un niveau très faible, 90% des variants testés ont pour origine Omicron".



Pas d'immunité "stérilisante"



Or, le variant Omicron, tout en étant beaucoup plus contagieux est beaucoup moins dangereux. Selon les "données britanniques" auxquelles fait référence le ministre de la Santé et qui ont porté sur plus d'un million de patients, le risque d'hospitalisation avec Omicron est le "tiers" de ce qu'il est avec Delta. L'agence de sécurité sanitaire britannique va plus loin : elle estime que les vaccinés courent 81% du risque d'hospitalisation après la troisième dose de vaccin comparé aux cas d'Omicron chez les non-vaccinés.



Et l'agence note également une diminution - selon une fourchette de 31 à 45% - du risque d'admissions en réanimation dans le cas d'Omicron par rapport à Delta.



Et voilà où se situe la différence par rapport aux vagues précédentes. Aujourd'hui, 79.3% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, 77.4% ont reçu toutes les doses requises. Hier encore, plus de 36.000 Français qui refusaient jusqu'ici de se faire vacciner ont reçu leur première injection. Ajoutez à cela les personnes immunisées après avoir contracté le Covid et vous avez une situation beaucoup moins grave que ce qu'elle était pendant les vagues précédentes.



D'où l'optimisme -raisonné- du gouvernement et probablement l'explication à l'absence de décision du préfet de La Réunion.



Même si nous sommes en retard d'environ 2 semaines par rapport à la métropole, le pic ne devant survenir que début février, il valait la peine de tenter le pari, tout en renforçant les capacités des hôpitaux.



En aurons-nous pour autant fini avec le Covid ? La réponse est clairement non.



L’épidémiologiste Arnaud Fontanet rappelle que les vaccins et les infections n’empêchent pas les réinfections. "On n’a pas d’immunité que l’on appelle stérilisante". "Ce virus va s’installer, va circuler et on aura très régulièrement, probablement, pendant les phases hivernales des épidémies de Covid-19 dans les années qui viennent".



Un constat qu'il teinte cependant d'optimisme : "À chaque vague, on a renforcé notre immunité. On espère que l’on ne verra plus de formes graves dans des quantités telles qui nous obligent à prendre des mesures pour protéger les hôpitaux."



Autrement dit, le Covid risque de revenir tous les ans, un peu comme le virus de la grippe...







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur