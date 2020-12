A la Une . Pierrot Dupuy - Couvre-feu pour le réveillon : Le bal des faux culs des élus a commencé

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 11:16 | Lu 1016 fois





Comme par hasard deux futures têtes de listes aux prochaines élections régionales...



C'est Ericka Bareigts qui a ouvert le bal. Dans un communiqué envoyé ce matin à la presse, elle "déplore cette décision prise au niveau national en Conseil de Sécurité sans aucune concertation avec les acteurs locaux".



Elle rappelle que : "Au 25 décembre, la Préfecture et l’ARS, annonçaient un taux d’incidence à la Réunion de 31,4 pour 100.000 habitants, bien en deçà du seuil d’alerte de 50 pour 100.000 habitants".

Cette décision prise depuis Paris de manière unilatérale, et son annonce à la veille du réveillon remet en cause, sans préavis, l’ensemble des projets planifiés par les Réunionnaises et les Réunionnais, dans le respect des gestes barrières, comme ils le font depuis des mois, pour fêter l’événement" Quant à Olivier Hoarau, le maire du Port, il a posté sur sa page Facebook :

C’est encore une décision prise depuis Paris qui s’impose à nous.

Elle va priver les familles Réunionnaises d’une tradition de partages et de retrouvailles nécessaires après cette année particulièrement pénible pour nous tous. Il apparaît inutile et vain à quelques heures de cette soirée de tenter de faire infléchir Paris sur la non-application totale du couvre-feu.

Cependant, un moindre mal à cette décision prise, serait de repousser l’heure de ce couvre-feu à 3H du matin pour que tout un chacun ait le temps de rentrer chez lui sans se précipiter dès minuit sonnant et que les professionnels de la restauration ne voient pas une énième fois leurs efforts réduits à néant. C’est cette demande qui doit être défendue par M. le Préfet de la Reunion ainsi que par le Président de l’Association des Maires, Serge Hoarau.

Question : Pourquoi ne l'ont-ils pas dit en face hier au Préfet lors de la réunion que ce dernier a organisée avec l'ensemble des maires? C'est là qu'il fallait faire preuve de courage et lui dire en face ce qu'ils pensaient.



Trop facile de faire le béni oui-oui devant le représentant de l'Etat et ce matin, quand on prend la mesure de l'impopularité de la décision sur les réseaux sociaux, de pondre un communiqué en faisant mine d'aller dans le sens du vent.



Et qu'on ne vienne pas me dire que ces deux élus l'ont fait hier. Dans ce cas, c'est dès hier après-midi qu'ils auraient dû prendre la parole pour dénoncer la mesure ! Ils savent où trouver la presse quand ils en ont besoin.



Encore une fois, trop facile de se servir du Préfet comme d'un bouc émissaire lorsqu'il faudra tirer le bilan, demain matin, des conséquences des appels à manifester pour le réveillon qui, comme par hasard, ne touchent -pour le moment- que les villes du Port et de Saint-Denis.



Quand aux maires membres de l'AMDR (Association des maires du département de La Réunion) qui regroupe la quasi-totalité des maires de l'ile, c'est le pompon ! Dans un communiqué envoyé ce matin, Serge Hoareau, son tout nouveau président, se déclare favorable au couvre-feu à 1h du matin. Tout juste apporte-t-il un bémol quant à "la première étape du confinement, de 22h à 1h du matin, n’avait pas lieu d’être et serait incomprise par la population réunionnaise".



Ce communiqué apporte au moins la preuve que les élus présents membres de l'AMDR étaient bien d'accord avec la décision préfectorale de couvre-feu à partir d'une heure du matin !



