La grande Une [Pierrot Dupuy] Coronavirus : Les élections municipales peuvent-elles être maintenues ? Reporter la date des élections municipales pour cause de coronavirus. L'idée peut paraitre saugrenue. Et pourtant...

Alors que l'épidémie gagne du terrain en France, on recensait hier soir officiellement 130 cas confirmés soit 30 de plus que la veille, la question va de plus en plus se poser à nos dirigeants : est-il bien raisonnable de maintenir les élections municipales au 15 et 22 mars prochains ?



Le dernier point de la situation



- L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime depuis la fin de la semaine dernière la menace liée au coronavirus "très élevée". L'épidémie a déjà fait plus de 3.000 morts dans le monde.



- Depuis le début de l’épidémie, en janvier, 130 cas ont été confirmés en France, dont 30 au cours des dernières 24 heures.



- En France, le ministre de la Santé a annoncé vendredi soir le relèvement du niveau d'alerte pour le coronavirus en niveau 2. Cela implique notamment la fermeture d'établissements scolaires à l'échelle territoriale, la limitation des déplacements, l'annulation de manifestations publiques, comme des matchs ou la dernière journée du Salon de l'Agriculture, voire même des mises en quarantaine à l'échelle territoriale.



Dans l'Oise, département le plus touché, toutes les messes ont été annulées.



- Fait notable : alors que l'on pensait les enfants épargnés jusqu'ici, deux enfants de 1 et 5 ans et leur mère de 27 ans ont notamment été contaminés et sont hospitalisés ensemble à Strasbourg.



- Le gouvernement a annoncé, pour rassurer la population, que 38 hôpitaux étaient sur le pied de guerre, prêts à agir. Ce qui représente 150 chambres à pression négative répartis sur toute la France. Or on vient tout juste de dépasser la barre des 100 cas confirmés. En cas de véritable épidémie, on dépasserait très vite les 150 cas à hospitaliser et donc le problème des équipements se poserait de manière extrêmement aiguë.



- Alors que l'on n'en est qu'au tout début de l'épidémie, certains hôpitaux sont déjà dépassés et renvoient chez eux sans les tester des cas suspects présentant des symptômes du coronavirus, comme l'a révélé au journal Le Parisien Quentin Delannoy, urgentiste à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris.



- Il y a deux jours, le ministre de la Santé affirmait qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir et que la situation était sous contrôle. Le lendemain, il portait le niveau d’alerte à 2 (sur 3). Ce qui montre bien que les choses peuvent évoluer très vite et que vérité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de demain.



Pour en revenir aux municipales,



- Dans le cadre des mesures édictées dans le cadre du passage en alerte de niveau 2, il est recommandé de ne plus serrer de mains et de ne plus s'embrasser. Pratique pour faire campagne...



- Le maire de la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), François Daviet, a annoncé hier avoir été infecté par le coronavirus et a été hospitalisé à Annecy. La veille, il avait visité le salon de l'Agriculture... Il a été placé en "quatorzaine", de même que la maire de Mondeville (Calvados), qui fait une télé-campagne depuis son domicile.



- Un conseiller municipal de Vaumoise (Oise) est décédé du coronavirus dans la nuit de mardi à mercredi.



La position du gouvernement évolue légèrement...



- Interrogée sur Europe 1 sur un éventuel report de la date des élections municipales, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a déclaré jeudi dernier que "compte tenu des données à notre portée, nous n'envisageons pas aujourd'hui d'empêcher les élections municipales". Interrogée pour savoir si la question s'était au moins posée, elle a répondu : "Dans aucune des réunions ministérielles sur le coronavirus auxquelles j'ai assisté ne s'est posé la question d'annuler les élections municipales".



- Un peu plus tard dans la journée de jeudi, en recevant les chefs de partis et les présidents des groupes parlementaires conviés à Matignon pour une réunion d'information sur le virus, Édouard Philippe a de son côté déclaré : "La situation est susceptible d'évoluer mais nul ne songe à reporter les élections", selon Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.



- Hier, le ministre de la Santé a ajouté un bémol : "A ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation des élections municipales". C'est déjà un peu moins affirmatif...



L'organisation des municipales va devenir de plus en plus compliquée



Tout dépendra en fait de l'évolution de l'épidémie en France dans les 15 jours qui restent avant le premier tour des municipales. Si le virus continue à gagner du terrain, on voit mal comment ces élections pourraient être maintenues.



- Aujourd'hui, il y a déjà deux maires contaminés, alors que l'épidémie n'en est qu'à son tout début. Que se passera-t-il demain si de nombreux candidats sont atteints?



- Le Conseil constitutionnel pourra-t-il valider des élections avec une différence de chances aussi importante entre les candidats, certains pouvant continuer à faire normalement campagne tandis que d'autres sont cloitrés chez eux, en "quatorzaine"?



- Qui tiendra les bureaux de vote? Les dockers du port ont déjà menacé de faire grève, par peur de monter à bord de bateaux sur lesquels pourraient se trouver des personnels contaminés. On a vu hier des manifestants vouloir interdire la descente à terre de croisiéristes. Que se passera-t-il si les 15 et 22 mars prochains, une partie des personnels des mairies faisaient valoir leur droit au retrait en refusant de tenir les bureaux de vote? Et si les assesseurs désignés par les différents partis préféraient rester à l'abri chez eux, plutôt que de côtoyer des centaines de personnes dans la journée?



- Il est aujourd'hui avéré que certaines personnes infectées par le nouveau coronavirus peuvent le transmettre avant même qu'elles ne présentent le moindre symptôme. Dans les quelques études disponibles, l'incubation serait en moyenne de 5 jours, mais avec de fortes variations. Jusqu'à 12 jours, voire même plus. Que se passerait-il si des électeurs apparemment sains infectaient le 15 mars des assesseurs qui auraient bravé leur peur et que ces derniers ne pouvaient être présents pour le second tour?



- Peut-on légalement aller voter en portant un masque sur le visage?



- Quid du matériel de vote? Le virus se transmet par contact. Comment gère-t-on les signatures? Des millions de stylos jetables? Et la carte électorale que l'on remet à un secrétaire en arrivant?



Pierrot Dupuy