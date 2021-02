A la Une . Pierrot Dupuy - Contrôle des passagers de Mayotte : Désolé, mais il est trop tard M. le Préfet

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 12:01





Jacques Billant, le préfet de La Réunion, a cru nécessaire d’expliquer hier



"Je sais que certains regardent vers l'aéroport et considèrent que sa fermeture est la seule mesure utile pour lutter contre l'épidémie. Je vous le dis : l'aéroport est aujourd'hui sécurisé. Nous avons apporté avec l'autorité sanitaire autant de garanties qu'il nous est possible de le faire tout en préservant la continuité des familles et de l'économie auxquelles nos concitoyens sont aussi attachés."



Et il a ajouté qu’en plus de la mise en place des motifs impérieux, les autorités ont décidé de contrôler systématiquement les passagers en provenance de Mayotte et de renforcer les vérifications pour l'ensemble des passagers qui transitent par La Réunion.



Pour clore sa démonstration, il a rappelé que 85% des cas constatés étaient autochtones : "85% des cas s'expliquent par le fait que les Réunionnaises et les Réunionnais n'ont pas respecté les gestes barrières. Ce n'est pas une accusation, c'est un simple constat".



Désolé de vous contredire une nouvelle fois mais que je sache, le virus du Covid n’était pas implanté à La Réunion depuis des décennies. Il a bien fallu, pour lui comme pour ses variants sud-africains ou anglais que quelqu’un les importe dans l’ile. Tous les cas détectés aujourd’hui sont donc, qu’on le veuille ou non, des cas importés.



Ce qui ne m’empêche pas de reconnaître comme vous, pour me balader dans les rues, que tout le monde ne respecte pas les gestes barrière et le port du masque.



Mais revenons au sujet principal, à savoir les relations avec Mayotte. Dans un article du 17 janvier, soit il y a près de trois semaines,



Et c’est maintenant, trois semaines après, que vous nous annoncez avec un air satisfait que "l’aéroport est aujourd’hui sécurisé". Trop tard malheureusement.



Le virus est dorénavant implanté dans l’île et plus rien ne l’arrêtera.



"Gouverner, c’est prévoir", disait Adolphe Thiers au 19ème siècle… Nous savions mais nous n'avons malheureusement rien fait. Ou en tout cas, pas assez.



Quant aux mesures que l'ARS a mises en place, désolé de vous le dire là encore, mais elles s'apparentent à notre avis beaucoup trop à une passoire.



Placé où vous êtes, avec les services de renseignement qui vous tiennent informés, vous ne pouvez ignorer le trafic de fausses attestations qui sévit à Mayotte, les faux certificats de motifs impérieux. Quant au traçage des passagers par l'ARS, il vaut mieux ne pas en parler.



Et nous ne pouvons même pas compter sur une vaccination massive pour nous prémunir. La France est en retard par rapport à bien d'autres pays d'Europe mais, à La Réunion ce n'est plus un retard, c'est quasiment une absence. Nous avons commencé la vaccination bien après la métropole et en très petite quantité.



Il ne reste plus aux croyants qu'à prier et aux autres à croiser les doigts...



Tout en respectant les gestes barrière bien sûr.

