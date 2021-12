A la Une . Pierrot Dupuy - Contrôle de faux pass sanitaires? Les resquilleurs peuvent dormir tranquille !

Au milieu de tout un tas d'autres annonces, le préfet a annoncé cet après-midi un contrôle renforcé des faux pass sanitaires. Espérons qu'il ne confiera pas ces contrôles à l'ARS car sinon il est à craindre que ce soit plus un effet d'annonce qu'autre chose. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 18:59

Il y a de cela environ trois semaines, c'est-à-dire avant l'obligation faite aux passagers de présenter un test négatif en plus des attestations de triple vaccination, une jeune femme apprend qu'une de ses connaissances s'apprête à prendre l'avion munie d'un faux pass sanitaire.



Travaillant dans le milieu de la santé, elle sait à quel point la présence d'une personne non vaccinée et susceptible d'être malade à bord d'un environnement confiné comme un avion, pendant 11h de vol, peut être excessivement dangereux.



N'écoutant que son sens du devoir, elle appelle donc l'ARS pour signaler le fait. La personne qui lui répond l'oriente vers un mail spécialisé, ars-reunion-signal@ars.sante.fr. Là, elle laisse le nom de la personne incriminée et le jour où elle s'apprête à prendre l'avion.



Le lendemain de la date du départ, elle écoute les informations à la radio, s'attendant à ce qu'on annonce l'arrestation de la fautive. Rien. Le lendemain, rien non plus dans la presse.



Elle se renseigne et apprend que la personne en question a pu tranquillement prendre l'avion. Elle se trouve encore actuellement en métropole où elle coule des vacances tranquilles...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur