La grande Une [Pierrot Dupuy] Contrairement à ce qui a été écrit, le chantier de la NRL va redémarrer dans les prochains jours

Tout est parti d'un article du Figaro mis en ligne hier soir à 21h35, écrit selon le journal sur la base d'une dépêche AFP : "Le Conseil d'Etat a confirmé la suspension du gigantesque chantier de La Nouvelle route du Littoral (NRL) à La Réunion, en rejetant les pourvois du ministère de l'Agriculture, de la région Réunion et d'une société de travaux publics".



Diantre, voila une information importante. Et comme elle vient du Figaro, un journal sérieux, qui plus est s'appuyant sur une dépêche de l'AFP, une véritable institution dans le milieu de la presse, toute la presse locale s'est empressée de la reprendre.



Une information reprise par l'ensemble de la presse locale



Ce qui donne sur Imaz Press, qui a été la première à la reprendre localement : "Nouveau coup dur pour la Nouvelle route du littoral. Le Conseil d'Etat a rejeté ce mardi soir 14 avril 2020 les pourvois du ministère de l'Agriculture, de la Région Réunion et d'une société de travaux publics et a confirmé la suspension de ce chantier qui semble plus que jamais sans fin. Les transporteurs ont temporisé cette décision en indiquant que la NRL pourrait être terminée sans cette carrière, tout en précisant cependant que La Réunion avait besoin de pouvoir ouvrir une carrière à l'exploitation en prévision de nouveaux chantiers à venir. Les associations militant contre l'exploitation de la carrière, elles, sont ravies de cette décision".



Là l'exploitation est tout de suite plus politique puisque l'on vise carrément la Région et on fait mine de faire un véritable travail journalistique en interrogeant les représentants des transporteurs et les associations anti-carrières qui bien sûr crient victoire.



Par la suite, aussi bien Clicanoo, Réunion1ère ( qui cite aussi l'AFP) que Linfo.re reprendront l'info.



Malheureusement, l'information est fausse



Il se trouve malheureusement que tout cela est faux. Qui a fauté? Le Figaro? L'AFP? Trop tôt pour le savoir, d'autant que malgré tous nos efforts, nous n'avons pu retrouver la fameuse dépêche. Mais rassurez-vous, nous allons tôt ou tard avoir le fin mot de l'histoire.



Si c'est Le Figaro, la faute sera à mettre sur le compte d'un journaliste peu au fait du dossier, qui s'est emmêlé les pinceaux entre carrière de Bois Blanc et chantier de la NRL, et en faisant dire à un arrêt du Conseil d'Etat le contraire de ce qu'il a dit.



Si c'est l'AFP, c'est plus grave dans la mesure où, comme je l'ai écrit, l'agence de presse est une véritable institution et que normalement tout ce qu'elle publie est parole d'évangile. Une partie de l'explication vient peut-être du fait que la correspondante locale de l'AFP est Mahdia Benhamla, une ancienne journaliste de Témoignages aujourd'hui patronne du site Imaz Press, un site ouvertement anti-Région et anti-Didier Robert.



Mais je l'ai dit, il est trop tôt pour attribuer la faute à l'un ou à l'autre.



Pourquoi ce qu'a publié Le Figaro est faux ?



Pour trois raisons.



D'abord, le 3 avril dernier, le Conseil d'Etat n'a pas tranché la question.



Il avait été saisi par l e ministère de l'Agriculture, le conseil régional de La Réunion et la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion qui demandaient l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qui avait suspendu en avril 2019 un arrêté préfectoral autorisant à exploiter la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu.



Le 3 avril, le Conseil d'Etat a considèré que cette décision ne relève pas de ses compétences et a laissé ainsi au tribunal administratif le soin d’examiner le dossier sur le fond.



Oui mais, me direz-vous, le tribunal administratif a déjà tranché puisqu'il a suspendu l'arrêté du préfet.



Non car cette décision avait été prise en référé. Le Conseil d'Etat dit qu'elle doit être examinée au fond, c'est-à-dire non pas par un seul juge mais par trois. Et non pas sur un point particulier mais sur l'ensemble du dossier.



Il est courant de voir un tribunal désavouer une décision prise en référé.



Mais là n'est pas l'essentiel.



Le Conseil d'Etat n'a pas ordonné la fermeture de la NRL



La deuxième erreur du Figaro (ou de l'AFP?) vient du fait que le journal affirme que le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture du chantier de la NRL.



C'est entièrement faux.



Le Conseil d'Etat n'avait été saisi que de la partie "carrière" et ne s'est absolument pas prononcé sur la poursuite ou non du chantier.



Il aurait été d'autant plus mal placé pour le faire que le chantier de la NRL est à l'arrêt depuis le 17 mars, comme tous les chantiers du BTP que ce soit dans notre île ou en métropole, suite à l’annonce du confinement par le président de la République.



De toutes façons, la NRL pourra être achevée sans les carrières



La troisième erreur du Figaro (ou de l'AFP?) vient du fait que même si le Conseil d'Etat avait confirmé la fermeture de la carrière, ce qui n'est pas le cas rappelons-le, cela n'aurait eu aucune incidence puisque le président de Région a annoncé le 23 janvier dernier que le chantier de la NRL sera achevé sans avoir besoin d'avoir recours aux roches massives des carrières, mais en ne comptant que sur les andains prélevés dans les champs.



Ce qui aura en plus le double avantage de procurer un revenu supplémentaire aux agriculteurs et de rendre cultivables des terrains qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant.



Le chantier de la NRL va redémarrer dans les prochains jours



Preuve que tout cela est faux : nous sommes en mesure de vous annoncer que le chantier de la NRL, dans ses parties digue et viaduc, va redémarrer dans les prochains jours, une fois qu'auront été finalisées les négociations sur les conditions de sécurité et de protection des salariés sur leurs lieux de travail.



Une réunion de travail "Covid-19" est d'ailleurs prévue cet après-midi à la Préfecture pour envisager les conditions de reprise de l'ensemble des chantiers réunionnais, dont celui de la NRL. Pierrot Dupuy