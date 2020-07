La grande Une Pierrot Dupuy - Comment Olivier Hoarau s'est fait rouler dans la farine par Huguette Bello

Huguette Bello, la nouvelle maire de Saint-Paul, et Olivier Hoarau, le maire du Port qui vient d'être reconduit pour 6 ans à la tête de sa commune, s'entendaient jusque là parfaitement. Ils appartiennent au même parti et Huguette Bello a beaucoup fait pour aider le jeune Olivier à conquérir la capitale économique de La Réunion.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020

Mais voila, toutes les bonnes choses ont une fin.



S'ils s'entendaient aussi bien, c'est qu'ils ne chassaient jusque là pas sur les mêmes terres. A Huguette les postures vibrionnantes à l'Assemblée nationale et à la Région, tandis que le maire du Port se la jouait beaucoup plus discret, préférant apparemment gérer sa commune.



Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes... jusqu'à ce qu'Huguette Bello remporte la mairie de Saint-Paul. Se pose alors immédiatement la question de la présidence du TCO, un poste stratégique au regard des moyens que la communauté d'agglomération permet de dégager.



Olivier Hoarau, qui ne cache pas souhaiter conduire une liste l'an prochain aux élections régionales, se dit qu'il serait bon pour lui d'occuper ce poste, qui lui permettrait de mettre la main sur quelques centaines d'emplois potentiels à distribuer au moment des élections.



Il en parle donc à Huguette Bello, pensant qu'elle accepterait facilement. Quelle n'est pas sa surprise d'entendre la maire de Saint-Paul lui annoncer qu'il n'en est pas question et qu'elle a décidé de confier le poste à son fidèle lieutenant saint-paulois, Emmanuel Séraphin.



Grosse colère d'Olivier Hoarau et les deux anciens amis se quittent très fâchés.



C'est dans ce contexte qu'Olivier Hoarau a préféré aller assister à l'intronisation de Joe Bédier à Saint-André, avec toujours les Régionales en arrière pensée, plutôt qu'à celle d'Huguette Bello à Saint-Paul qui se déroulait au même moment...



Mais le maire du Port n'avait pas l'intention de se laisser faire. Il prend son bâton de pèlerin et fait le tour des autres maires qui siègent au TCO : Vanessa Miranville à La Possession, qui pèse 10 voix au sein du conseil communautaire, Bruno Domen à Saint-Leu (10 voix), et Daniel Pausé de Trois Bassins (2 voix), qui rajoutées aux 10 voix du Port lui permettraient de contrebalancer les 32 voix de Saint-Paul. Surtout qu'il espérait pouvoir également compter sur tout ou partie des voix de l'opposition d'Alain Bénard à Saint-Paul, trop content de pouvoir faire la nique à Huguette Bello..



La maire de Saint-Paul sent la manoeuvre et comprend qu'elle est en train de perdre la majorité. Lors d'une réunion entre les différents maires, l'idée émerge un moment d'une présidence tournante, comme celle qui a existé un temps à la CINOR. Mais l'idée est vite abandonnée.



Huguette Bello sort alors son joker : elle passe un accord avec Vanessa Miranville, en faisant mine d'abandonner la piste Séraphin et en proposant d'assurer elle même la présidence du TCO. Les 32 voix de Saint-Paul additionnées aux 10 de La Possession lui assurent une confortable majorité au sein du conseil communautaire. Et pour parfaire le piège, elle a rencontré discrètement hier, en compagnie d'Emmanuel Séraphin, Bruno Domen, le maire de Saint-Leu.



La voilà maintenant sûre de pouvoir être élue présidente du TCO, s'asseyant au passage sur sa promesse de non cumul des mandats...



Mais pourquoi parler de piège? Car sa présidence ne sera que fictive. Elle compte donner toutes les délégations à Emmanuel Séraphin, qui sera de fait le véritable président du TCO.



Voilà comment le jeune maire du Port s'est fait rouler dans la farine par la chevronnée et retorse maire de Saint-Paul. Il n'en reste pas moins que cette passe d'armes devrait laisser de profondes traces entre les deux anciens amis...



