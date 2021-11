A la Une . Pierrot Dupuy - Comment Ibrahim Patel a organisé son insolvabilité pour ne pas payer sa condamnation à 55.000€

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 18:19





Pour la faire simple, la SCI "SL Immobilier" avait loué le 3 juin 2013 pour un loyer de 651€ par mois à la SARL Yameihra Food, dont Ibrahim Patel était le gérant, un local commercial de 130m2 situé à l'angle des rues Suffren et Marius et Ary Leblond à Saint-Paul. Jusque là, tout va bien.



Le problème c'est que le 21 avril 2015, Ibrahim Patel sous-loue le local à une compagnie d'assurance en se faisant passer pour le propriétaire du local, et bien évidemment sans en avertir le véritable propriétaire comme le prévoit pourtant expressément le code du Commerce.



Le montant du nouveau loyer? 1.030€ par mois! Ce qui revient à dire que sans rien faire, Ibrahim Patel a empoché tous les mois pendant des années le différentiel, soit 379€...



Relevons au passage que pour faire bonne mesure, Ibrahim Patel ne payait même plus les 651€ de loyer. Il n'y a pas de petits profits. Ainsi, c'est l'intégralité des 1.030€ qu'il encaissait tous les mois...



Tout le monde a gardé en mémoire



Le propriétaire du local a eu beau lui envoyer l'huissier une multitude de fois, Ibrahim Patel n'a non seulement jamais payé mais a même poussé le vice jusqu'à organiser son insolvabilité en dissolvant à l'amiable sa société... En omettant bien sûr de rembourser sa dette.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur