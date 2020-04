A la Une .. [Pierrot Dupuy] Colis de la Croix Rouge détournés par les CCAS : St-Paul n'est pas le pire...

Le JIR de ce matin révèle que le sous-préfet de Saint-Paul a alerté le procureur de la République à la suite d'un signalement de la Croix-Rouge de Saint-Paul qui soupçonne la commune de Saint-Paul de se servir de la distribution de colis alimentaires par le CCAS pour faire du clientélisme. La Croix Rouge a en effet multiplié par 3 ou 4 sa distribution de colis alimentaires dans cette commune durant les premières semaines de confinement. Des colis récupérés par des référents de quartier de la commune. D'où les soupçons de clientélisme, surtout que la campagne électorale n'est pas terminée dans cette ville.



Il est étonnant que la Croix Rouge ait ciblé particulièrement cette commune de l'Ouest. Y aurait-il des liens affinitaires avec l'opposante à Joseph Sinimalé?



Si nous posons la question, c'est que d'après nos informations, au moins deux communes, Saint-Denis et Saint-Benoit pour ne citer que ces deux-là, ont distribué 3 fois plus de colis que Saint-Paul : environ 900 contre 300 à Saint-Paul.



Pourquoi dans ces conditions ne cibler que cette ville?



Par contre, la direction de la Croix Rouge lève effectivement un gros lièvre. En ces périodes de crise, la préfecture a accordé à tour de bras les habilitations à des associations et a demandé aux CCAS et autres associations déjà habilitées de ne pas se montrer trop regardantes sur les demandes d'aides.



C'est compréhensible puisque tout se passe par téléphone. Les demandeurs ne peuvent plus se rendre dans les CCAS puisque tout est fermé. Difficile dans ces conditions de vérifier les dossiers et on donne des colis beaucoup plus facilement. Dans l'urgence. Sans même parfois vérifier que les bénéficiaires en aient vraiment besoin et qu'ils aient les moyens d'entreposer dans de bonnes conditions ce qu'ils reçoivent. Mais ça, c'est une autre histoire...



Facile dans ces conditions à des maires pas réélus dès le premier tour de se servir de ces distributions massives pour se faire bien voir de la population. Ou de privilégier ceux qui ont "bien voté".



