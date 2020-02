Société [Pierrot Dupuy] Ce que La Réunion moderne doit à Claude Wanquet C'est avec tristesse que nous avons appris aujourd'hui la mort de Claude Wanquet, brillant universitaire qui a marqué de son empreinte plusieurs générations d'étudiants de La Réunion.

Nous essayons de tracer ci-dessous une partie de son oeuvre, immense, dans une forme d'hommage à son abnégation et à son dévouement pour son ile d'adoption.

Claude Yves Jean-Pierre Wanquet a 26 ans quand il débarque à La Réunion. Il nous vient du département du Nord où il est né le 28 novembre 1937.



C'est comme Volontaire à l'Aide Technique (VAT), ce dispositif créé par Michel Debré alors Premier Ministre pour contribuer aux besoins en cadres des DOM, notamment dans le domaine de l'enseignement, que Claude Wanquet foule le sol réunionnais. Il est nommé professeur d'histoire au Lycée Leconte de Lisle.



Ce jeune professeur brillant, major de l'agrégation d'histoire, avait-il lui aussi "cette fascination des iles" qu'il repérera chez les européens du XVIII ème siècle et qu'il décrira dans plusieurs de ses travaux ? Ce qui est sûr, c'est que son destin bascule. Claude Wanquet ne quittera en effet plus La Réunion qui devient sa terre d' adoption.



C'est donc à La Réunion que se déroule l'ensemble de sa carrière, l'amenant à occuper des fonctions éminentes dans la mise en place des institutions universitaires et académiques qui ont transformé, modernisé et démocratisé l'éducation à La Réunion. Des fonctions qu'il exercera à double titre, et comme chercheur et comme administrateur.



Comme chercheur, c'est à l'histoire de La Réunion que Claude Wanquet consacre toute son oeuvre avec notamment sa monumentale thèse de doctorat d'Etat : "Histoire d'une Révolution La Réunion (1789-1803)" soutenue en 1978 à Aix -en-Provence. En trois tomes et 1899 pages, Claude Wanquet nous fait découvrir avec talent et érudition un très large pan de notre histoire avec sa complexité, sa vitalité et sa richesse, tout en refusant clichés et caricatures.



C'est cette même exigence et rigueur, mais aussi cet amour de son île d'adoption qui vont pousser Claude Wanquet à explorer de très nombreux aspects inconnus de notre histoire.



Il nous laisse ainsi des ouvrages très documentés comme sur la première abolition de l'esclavage (1794- 1802) ou l'un de ses tous derniers titres, "Henri Paulin Panon Desbassayns".



Mais Claude Wanquet n'a pas été qu'un grand universitaire travaillant à son oeuvre : écrire et faire connaitre l'Histoire de La Réunion. Il va aussi oeuvrer à créer les condition pour faire exister cette histoire en développant les instances universitaires, la recherche et l'enseignement universitaire. Il va ainsi contribuer avec constance à mettre sur pied ou faire vivre les instances nécessaires, afin de permettre à La Réunion de disposer des équipements scientifiques dont elle a besoin pour son développement.



En 1966, quand Claude Wanquet rejoint le Centre Universitaire de la rue de Paris, il fonde le Département d'Histoire. Avec le développement du Centre Universitaire, il occupe ensuite d'importantes fonctions à la direction de l'établissement. Engagement qu'il va poursuivre quand le Centre universitaire deviendra Université de La Réunion.



Puis avec la décentralisation, quand il convient de redéfinir une politique de recherche à La Réunion au service du territoire, c'est Claude Wanquet qui est choisi pour aider à son élaboration puis la piloter.



Quand on supprimera les Ecoles Normales pour les remplacer par les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM), c'est toujours vers Claude Wanquet que les autorités vont se tourner. Il est d'abord appelé pour aider à bâtir le projet de l'IUFM de La Réunion, puis pour se voir confier sa direction.



Sur le plan de l'océan Indien, on lui doit également la refondation de l'Association Historique Internationale de l'océan Indien (AHOI).



Ce sont des générations d'étudiants que Claude Wanquet a contribué à former tout au long de sa carrière, permettant à plusieurs d'entre eux de devenir ses collègues.



Ce sont une multitude d'instances que Claude Wanquet a contribué à faire naître et à faire vivre au service d'une Réunion qu’il voulait mieux formée, moderne et développée.

