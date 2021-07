A la Une . Pierrot Dupuy - Ce matin, Didier Robert n'a pas assumé...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 13:08





J'ai assisté hier à la conférence de presse donnée par Huguette Bello, entourée de quelques uns de ses élus, concernant la présentation des comptes administratifs de la Région sous la mandature de Didier Robert.



La nouvelle présidente et son équipe n'ont pas eu de mots assez durs pour décrire la gestion de son prédécesseur. Patrick Lebreton en sa qualité de premier vice-président en charge des Finances, nous a noyés jusqu'à plus soif sous une longue énumération de chiffres tous plus catastrophiques les uns que les autres. Et tous les élus présents se sont accordés pour dénoncer "la gabegie des fonds publics" pendant 11 ans, au point que Huguette Bello n'a pas hésité à qualifier son prédécesseur d'"Attila des finances publiques", en référence à son passage à la tête de la mairie du Tampon et de la CASUD.



Je sais qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Preuve en est le petit coup de patte que j'ai donné à Ericka Bareigts qui dénonçait le fait que la Région n'investisse qu'à hauteur de 53% de son budget... alors que ce pourcentage n'est que de 25% à la mairie de Saint-Denis! Mais ça, elle s'est bien gardée de le dire...



C'est donc avec curiosité que j'attendais ce matin les explications de Didier Robert à l'occasion de l'assemblée plénière où ces comptes devaient être présentés.



Des explications, je n'en ai malheureusement pas eu, le leader de l'opposition ayant préféré déserter l'hémicycle ce matin.



C'est au pauvre Bernard Picardo, seul élu présent ce matin ayant appartenu à l'ancienne majorité, qu'il est revenu la lourde tâche de défendre le bilan de l'ancien président. Il s'en est sorti comme il a pu, mais force est de reconnaître que ses maigres explications ont été loin de faire le poids face au torrent de révélations déversé par les Patrick Lebreton, Wilfrid Bertile, Karine Nabeneza ou encore Christian Annette.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

