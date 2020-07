La grande Une Pierrot Dupuy - C'est l'histoire d'une maison et d'un escalier

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020

Pour bien comprendre le conflit qui oppose en ce moment les transporteurs à la Région, qui se traduit par le blocage des bureaux de la Région, je vous propose une image très simple.



Imaginons que vous ayez un petit terrain et que vous souhaitiez y construire une maison. Vous finissez par faire affaire avec un entrepreneur qui s'engage à vous la bâtir pour 150.000€, clés en main.



Mais comme cet entrepreneur n'est pas spécialisé en tout, il vous avertit qu'il va prendre des sous-traitants pour certaines parties du chantier, et notamment pour le bel escalier en bois que vous avez prévu d'installer dans le salon.



L'entrepreneur commence le chantier, pose les fondations... et arrête les travaux au motif qu'il a mal effectué ses calculs et que les pierres artificielles d'un type très particulier qu'il avait prévu d'utiliser reviennent bien plus cher que ce qu'il avait prévu. Et il vous demande non plus 150.000 mais 300.000€ pour finir la maison.



Dans la foulée, n'étant plus payé, il informe le fabricant qu'il ne prendra pas livraison de l'escalier qu'il avait commandé, mais pas payé.



Ce dernier, au lieu d'aller s'expliquer avec l'entrepreneur, décide de venir bloquer vos bureaux en vous sommant de payer les 300.000€ à l'artisan, de façon à ce qu'il soit payé en retour.



Vous en pensez quoi? Vous trouvez ça normal?



C'est pourtant exactement ce qu'il se passe en ce moment devant la Région.



