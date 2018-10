A la Une ... [Pierrot Dupuy] C’est l’argent et les images qui dominent le monde





Je voudrais ce matin vous inviter à réfléchir avec moi sur les raisons pour lesquelles certaines affaires prennent une dimension extraordinaire alors que d’autres, parfois bien plus graves, sont passées sous silence.



Deux exemples : le cas de ce lycéen braquant sa professeure dans une salle de classe et celui de ce journaliste saoudien assassiné en Turquie.



Le phénomène « Pas de vague » est là pour nous prouver, s’il en était besoin, que les actes d’incivilité, mais aussi les agressions envers les personnels enseignants, sont malheureusement devenus monnaie courante. Dans les lycées, les collèges, mais aussi au primaire et nous dit-on maintenant à la maternelle où l’on voit de plus en plus de jeunes enfants très agressifs.



Et il a fallu cet incident, qui n’est pas plus grave que d’autres, pour faire déborder le vase. Pourquoi ? Comme le disait Paris Match à l’époque : « Le poids des mots, le choc des photos ».



Pour une fois, les Français ont pu constater, de visu grâce à une vidéo, la gravité des faits. Ça leur a explosé comme une grenade à la figure et tout le monde a été indigné et s’est senti obligé de réagir.



S’il n’y avait pas eu cette vidéo, personne n’en aurait parlé.



Deux ou trois jours avant, à 400m du même lycée de Créteil, un autre élève avait été poignardé et il est toujours à l’hôpital entre la vie et la mort. L’information n’avait fait l’objet que de quelques lignes dans Le Parisien et aucun autre journal ne l’avait repris…



Autre exemple, le cas de ce journaliste saoudien dont il est aujourd’hui avéré qu’il a malheureusement été assassiné par des agents de son pays alors qu’il entrait dans l’ambassade d’Arabie saoudite en Turquie.



Régulièrement, des journalistes se sont fait assassiner en Arabie saoudite. Régulièrement, des défenseurs des Droits de l’Homme se font tuer. Régulièrement, des femmes se font fouetter pour avoir eu le tort d’avoir eu une aventure adultère. C’est un pays où l’on décapite encore les gens en pleine rue, où l’on tranche la main des voleurs.



Et personne ne réagissait. Et là, dans le cas de Jamal Khashoggi, tout d’un coup, tout le monde monte au créneau. Pourquoi ? Sans doute parce qu’il s’agit d’un journaliste. Mais comme nous l’avons dit, d’autres journalistes ont été assassinés avant lui sans que personne ne réagisse. Peut-être parce qu’il habitait aux Etats-Unis et travaillait pour un célèbre journal new-yorkais, ce qui a contraint Donald Trump à prendre position.



Mais je pense qu’un des éléments déterminants a été que Recep Erdogan, le président turc, ait fait savoir dès le début qu’il disposait d’une vidéo de l’assassinat.



Au passage, relevons le chantage exercé par le président turc sur l’Arabie saoudite. Ce n’est pas dit comme ça, mais tout le monde aura compris le message : « J’ai en ma possession une vidéo qui peut mettre en difficulté le prince héritier. Donnez moi quelques milliards de dollars car mon économie en a besoin et je peux faire en sorte que ça n’aille pas trop loin ».



Et ce qui est valable pour les Turcs l’est pour tous les autres pays. Donal Trump a d’abord commencé par affirmer qu’il n’y avait aucune preuve du meurtre, alors que ses services secrets ne pouvaient ne pas savoir. Aujourd’hui, il ne condamne que du bout des lèvres car il y a des milliards de contrats d’armements à la clé et surtout l’Arabie saoudite a les moyens de faire exploser le prix du pétrole et de mettre à mal l’économie mondiale.



La France ne fait guère mieux avec un président Macron qui refuse de condamner les agissements saoudiens. Le comble du pire étant atteint par des pays arabes, qui dépendent de la générosité des Saoudiens et qui leur apportent un total soutien.



Qui a dit que l'argent ne commandait pas le monde ? Pierrot Dupuy





